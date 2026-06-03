米国の大手企業の強みが美しい成長株に

米国の大手企業は、インターネットやAIを利用するための世界インフラを支配しているため、美しい成長株が多数あります。Microsoftは、世界中で使われる基本ソフト「Windows」を支配している強みを活かして、インターネットを使う新しい革新的なサービスが現れると次々と取り込んで成長を続けてきました。

米国の大手企業は、 インターネット やAIを利用するための世界インフラを支配しているため、美しい成長株が多数あります。 Microsoft は、世界中で使われる基本ソフト「 Windows 」を支配している強みを活かして、 インターネット を使う新しい革新的なサービスが現れると次々と取り込んで成長を続けてきました。

たとえば、パソコンを購入すると、ほぼ自動的にMicrosoftの「Windows」かGoogleの「アンドロイド」がセットされています。 基本ソフトを使わないと、パソコンが動かせないので当然です。 Microsoft「Windows」のセットされたパソコンを使って文書を作成する場合、原則として「Microsoft 365」というソフトを利用することになります。 日本語の文書を作成するならば、そこにセットされている「Word」を使うことになります。

日本語の文書を作るために、かつては「一太郎・花子」などの日本発の優れたソフトがありました。 私も昔は「一太郎・花子」を使っていました。 ところが、パソコンで大量の文書を作成するのが普通になると「Word」を使わざるを得なくなりました。 当時、日本語能力が最高レベルだった「一太郎・花子」を捨てて「Word」を使わざるを得なくなったことは非常に心外でしたが、Microsoftが支配するWindowsを使う以上、ほかに選択肢がなかったのです。

その後、「Word」の日本語能力も向上してとても良くなりましたが、結局、基本ソフトで世界を支配しているMicrosoftに日本のソフトウェアはかなわないと痛感しました。 Googleも検索ソフト世界トップで、かつ基本ソフト「アンドロイド」で世界を支配していて、Microsoftとともに圧倒的な強さを有しています





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