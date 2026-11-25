米国政府は25日、ブラジルからの輸入品に対し完成航空機へ10％、砂糖へも新関税を課す案を発表した。貿易慣行の是正不履行を理由に交渉圧力をかけ、エンブラエルの株価は4％下落した。

米国政府は25日、 ブラジル からの輸入品に対して新たな関税を課す案を発表した。この措置には、完成した 航空機 への10％関税が含まれており、米政府が ブラジル の貿易慣行を「不合理」と見なしていることを理由に挙げている。

グリア米通商代表部（USTR）代表は、ブラジルが問題解決に向けて「有意義な進展を全く見せていない」ため、7月に導入された関税の変更を提案すると説明した。この変更によって、こうした不公正な慣行の撤廃をブラジルに迫る米政府の交渉力が高まると同代表は述べた。

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301条に基づく初の対象国、裁判所判断を経て再提案

ブラジルは、不公正な貿易慣行に対処する1974年通商法301条に基づくドナルド・トランプ前大統領の新たな関税戦略において、最初の対象国となった。米連邦最高裁は2月、ブラジル製品への最大50％関税を含め、緊急事態に関する法律に基づいてトランプ氏が導入した従来の世界各国・地域への関税を無効と判断していた。

この法的な展開を受け、エンブラエル社の株価は25日の取引で4％下落した。同社は声明で、米政府の発表内容を精査しているとした上で、「1980年代から続く世界の航空宇宙産業の関税ゼロ体制を引き続き支持し、その維持を強く擁護する」と表明した。

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代替機なしで運航維持困難、航空会社へ波及する影響

航空宇宙産業は、自動車や鉄鋼、アルミニウムなど他の産業を直撃した関税をおおむね免れてきた経緯がある。しかし、エンブラエル社の民間ジェット機への関税は、米国の航空会社にとっても重大な問題をもたらすことになる。

これは、小都市を結ぶ地方路線の運航に使える代替機を、米国内メーカーから調達できないためである。国内生産品への置換が現実的に不可能な状況において、関税引き上げは運航コストの増大と運航計画の乱れを招く恐れがある。

砂糖輸入枠削減、第三国経由輸出防止策を強化

USTRによると、米政府はまた、無差別原則に基づき米国に輸入される割当枠外の粗糖と精製糖についても、新たな関税率を提案している。これにより、ブラジル産砂糖が第三国を経由して米国に輸出されるのを防ぐとしている。これは貿易ルールの抜け穴を埋めるための対策である。

米国は既に、2027年のブラジル産粗糖の無関税輸入枠を約3分の1削減し、10万トンとする計画だ。これは既存の貿易枠を大幅に縮小するもので、ブラジルの糖業セクターへの影響は計り知れない。関税引き上げと枠の削減を併用することで、米政府はブラジルの農業輸出競争力を制限しようとしている。これらの措置は、米国の市場保護と交渉カードとしての役割を同時に果たす戦略的施策である。