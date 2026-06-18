米国、セルビアの中国系銅企業の輸入を停止 強制労働の疑い

米税関・国境警備局、セルビアのズージン・コッパーからの銅輸入を16日付けで停止。CBPは強制労働の証拠を指摘し、人権保護と経済安全保障を理由に決定した。同社は買収後に改名、6000人超を雇用。環境破壊への懸念も。

【6月18日 AFP】米税関・国境警備局（CBP）は、 セルビア で操業する中国系資本の採掘・精錬企業「 セルビア ・ズージン（紫金）・コッパー」からの銅の輸入を16日付けで停止したと発表した。 強制労働 をさせており、米国企業が不当な競争にさらされていると説明している。

セルビア・ズージン・コッパーは、セルビア国営銅採掘・精錬会社「RTBボル」が2018年に中国最大級の鉱山企業「紫金鉱業（Zijin Mining）」に株式の63％を取得されて買収された後、改名されたもの。 セルビア国内で6000人以上を雇用している。 ズージン側はAFPへの声明で、「当社は現在、合法かつコンプライアンスを順守したビジネス運営への長年の取り組み、および労働者の権利保護の継続的な改善と合わせて、当該の問題について包括的な見直しと評価を行っている」と述べた。

CBPは声明で、今回の決定は「労働者の証言、写真、現地調査記録、テキストメッセージのスクリーンショット、オープンソースの非政府組織（NGO）の報告書、ニュースメディア、および学術研究」を分析した調査結果に基づいていると述べた。

「強制労働に関するわが国の法律を執行することで、CBPは人権だけでなく、わが国の経済安全保障も守っている」と強調した。 また、地元の住民たちも、同社の鉱山による環境破壊について定期的に懸念の声を上げていた





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米国 セルビア 紫金鉱業 強制労働 輸入停止

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