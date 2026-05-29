米商務省が発表した４月の財の貿易収支は８２４億ドルの赤字

米商務省が発表した４月の財の貿易収支は８２４億ドルの赤字で、前月比３．４％減だった。輸出の伸びが輸入増を上回ったため、赤字が縮小した。

米商務省 が発表した４月の財の 貿易収支 は８２４億ドルの赤字で、前月比３．４％減だった。 輸出の伸びが輸入増を上回ったため、赤字が縮小した。 この傾向が続けば、２０２６年第２・四半期の経済成長に貿易が寄与する可能性がある。

イランとの約３カ月にわたる戦争がホルムズ海峡の海上輸送を混乱させているにもかかわらず、米国の貿易フローにまだ大きな影響を及ぼしていないことを示唆した。 人工知能（ＡＩ）投資ブームは半導体を含む輸入に大きく依存している。 ネーションワイドの金融市場エコノミスト、オレン・クラチキン氏は「とどまるところを知らないＡＩ投資とテクノロジー分野以外の成長が輸入を押し上げるだろう。 イラン情勢が海外需要の重しとなるため、輸出の伸びは相対的に抑制される可能性が高いが、堅調なエネルギー出荷がある程度相殺するだろう」と述べた。

モノの輸入は５６億ドル（１．９％）増の３０２１億ドルだった。 ＡＩ関連とみられる資本財の輸入が５．６％増と伸びをけん引した。 産業資材の輸入は１．９％減少し、自動車や消費財の輸入も大幅に減少した。 パンテオン・マクロエコノミクスのシニア米国エコノミスト、オリバー・アレン氏は「今後数カ月で輸入が大幅に増加する可能性があるとみている。

トランプ関税を違憲とした２月の最高裁判決を受け、多くの製品への関税引き下げを企業が活用し、中東の戦争に関連したサプライチェーンの混乱に備えて予防的に在庫を積み増そうとしているためだ」と述べた。 自動車・部品を除く小売在庫は０．６％増で、３月と同じ伸びだった。 この項目はＧＤＰの算出に使用される。２５年第４・四半期のＧＤＰは０．５％増だった





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