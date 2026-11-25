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- 米司法省が、トランプ米大統領が今週、半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン氏の最高経営責任者（ＣＥＯ）復帰を後押しする前に、同氏に対する正式な捜査を実施していなかったことが‌分かった。

事情に詳しい３人が明らかにした。 匿名を条件に取材に応じた関‌係者によると、ブランチ米司法長官は、エヌビディアの顧客であるスーパー・マイクロ・コンピューターとメガスピード・インターナショナルに対する司法省の捜査を基に、フアン氏が法律に違反した証拠はないと判断した。 両社には先端半導体を中​国に密輸した疑いがある。 この判断は捜査の進展に伴って変わる可能性がある。

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ただ、関係者のうち２人によると、ブランチ氏が週末にトランプ氏とバンス副大統領に対し、フアン氏が国家安全保障上のリスクをもたらす証拠は持っていないと伝える決断を下す上で、決定的な役割を果たした。 フアン氏の復帰には、共和、民主両党の議員から反発が出ている。 トランプ氏の介入に先立ち、同社やフアン氏の関与をさらに調べる取り組みがなかったことは、議会で追加調査を求める動きを強めそうだ。 フアン氏は来週、議会で証言する予定。

関係者２人によると、エヌビディアの顧客企業に対する司法省の捜査では、フアン氏が中国の工作員として活動したり、機微な半導体技術や情報を承知の上で中国に移転したりした証拠は見つからなかった。 エヌビディアは捜‌査対象ではなく、書類やその他のデータの提供、聴取への対応などで協力し、こうした結論につながったという。 フアン氏本人に対する防諜捜査も行われなかった。 事情を知る別の関⁠係者２人によると、米情報機関は、メガスピードの元幹部でフアン氏の不倫相手とされるアリス・フアン氏に関する情報を収集してきた。

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同氏には中国情報機関に協力していた疑いがある。 ただ、米国はエヌビディアのＣＥＯに対する捜査を正当化する具体的な情報を持っていなかったという。 事情に詳しい関係者２人によると、司法省当局⁠者はエヌ​ビディアとフアン氏に不正行為はなかったと結論付け、同氏が国家安全保障上のリスクをもたらすとは疑っていなかった。 フアン氏は、アリス・フアン氏と少なくとも２人の従業員との⁠不倫疑惑を受け、１１月１２日にエヌビディアのＣＥＯを辞任した。

フアン氏は複数の不倫を認めたが、アリス・フアン氏との関係については明確に認めていない。 ロイターはアリス・フアン氏と連絡が取れず、中国情報機関とのつながりも確認できていない。 米紙ニューヨーク・タイムズによると、ルビオ国務⁠長官は５月、この不倫関係についてトランプ氏に説明した。 同紙はまた、アリス・フアン氏が不倫関係にあった時期に、１年以上にわたり中国情報機関の高官と連絡を取っていたと報じた。

ブランチ氏は２４日の記者会見で、トランプ政権がどのようにしてフア‌ン氏は米国の国家安全保障上の脅威ではないと判断したのかという質問に、繰り返し回答を控えた。 司法省はフアン氏の私生活上の行動とは別に、エ‌ヌビディアの事業上の取引について、反トラスト法（独占禁止法）に基づく審査も進めている。 元中央情報局（ＣＩＡ）職員で、国家安全保障当局の元職員らでつくる団体「ザ・ステディー・ステート」を率いるスティーブ・キャッシュ氏は「国家安全保障に関する疑惑について、司法省が正式に捜査したとの報道はない。

驚くことではないにせよ、⁠憂慮すべきことだ」と述べた。 これらの説明が行われたことは、これまで報じられていなかった。 米国の大手テクノロジー企業に日常的に行われる通常の安全対策の一環だったのか、アリス・フアン氏がもたらす脅威に特に焦点を当てたものだったのかは不明。 フア‌ン氏本人が説明を受けたかどう​かも明らかで​はない。