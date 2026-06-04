米労働省発表 新規失業保険申請件数が22万5000件に

米労働省が発表した新規失業保険申請件数は、前週から1万3000件増加し22万5000件となった。エコノミストは、この増加は祝日の影響であると考えており、労働市場の安定を示す内容となっている。

米労働省 が発表した 新規失業保険申請件数 は、前週から1万3000件増加し22万5000件となった。 エコノミストは、この増加は祝日の影響であると考えており、 労働市場 の安定を示す内容となっている。

ただし、不確実性は高まっており、中東の紛争が労働市場に影響を及ぼしている兆候はまだない。 パンテオン・マクロエコノミクスのシニア米国エコノミスト、オリバー・アレン氏は、労働市場の状況を的確に表すのは「低解雇・低採用」であり、失業者のうち申請を行うのは約4人に1人にすぎないと述べた。 歴史的な基準でみれば、人工知能（AI）の導入に伴うテクノロジー企業による大規模な人員削減が話題となっている一方、解雇は依然として低水準にある。

再就職あっせん会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスによると、米国企業が発表した5月の人員削減数は前月比16％増の9万7006人となった。 このうち約39％がテクノロジー部門によるものだった。 ただし、計画されている人員削減は前年同期比では3％増にとどまった。 米国とイスラエルによる対イラン戦争は4カ月目に入り、供給不足とインフレが高まっているが、雇用主は大量解雇には踏み切っていない。 もっとも、エコノミストは紛争が長引けば状況が変わる可能性があると指摘した





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米労働省 新規失業保険申請件数 労働市場 人工知能 テクノロジー企業 人員削減 対イラン戦争 雇用主

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