人気ドラマ「ドクターX」（テレビ朝日系）で演じる天才外科医・大門未知子としての「私、失敗しないので」の決め台詞で知られるトップ女優、米倉涼子（50）の違法薬物…

人気ドラマ「ドクターX」（テレビ朝日系）で演じる天才外科医・大門未知子としての「私、失敗しないので」の決め台詞で知られるトップ女優、米倉涼子（50）の違法薬物疑惑について新たな ニュース が飛び込んできた。20日、麻薬取締法違反（共同所持）などの疑いで書類送検されたと報じられたのだ。

元薬物刑事は、米倉は不起訴になるとみている。 昨年8月20日に厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部（通称・マトリ）が米倉の都内の自宅を家宅捜索していたことが発覚して以来、様々な憶測を呼んでいたこの事件。 なぜ逮捕ではなく「書類送検」だったのか。 元刑事の解説を交え、事態の内幕と今後の見通しを詳報する。 20日のフジテレビ報道によると、米倉は知人でアルゼンチン国籍の男性とともに違法薬物に関与している疑いが浮上し、昨年夏ごろ、マトリが米倉の自宅を含む2人の関係先を家宅捜索した。

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米倉はこれまで、アルゼンチン人のタンゴダンサーとの交際・同棲が報じられてきた。 マトリのガサ入れでは薬物のようなものが発見され、鑑定の結果、違法なものであることが判明したという。 東京地検が書類送検を受け、今後の処分を慎重に検討するとみられる。 フジテレビによると疑惑のカギを握るアルゼンチン国籍の男性はすでに出国しているとみられる。