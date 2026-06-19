米伊協議延期 イスラエル軍激しい攻撃 レバノンで少なくとも４７人死亡

スイス外務省が発表した米伊協議の延期、イスラエル軍の激しい攻撃、レバノンでの少なくとも４７人の死亡など、最新のニュースを紹介します。

スイス外務省は１９日、中部ビュルゲンシュトックで予定していた米国とイランの協議が延期されたと発表した。 イラン外務省報道官は仲介国と話し合い、「数日内」に始まるとの見通しを示した。

レバノンでは１８～１９日、イスラエル軍が激しい攻撃を行い、交渉の行方に影を落とした。 米国のバンス副大統領は１８日、最終合意へ向けた６０日間の交渉期間が同日から始まったと明らかにしたが、予定していたスイス訪問を延期した。 イラン外務省報道官は１９日、協議延期を認めた上で、同じ日に予定していた覚書の署名が既に大統領間で行われ、協議を急ぐ必要がなくなったと説明した。

イラン外務省報道官は、協議を開始するには、覚書が定めるレバノンなど全ての戦線での軍事行動の終結や米軍の海上封鎖の解除、ホルムズ海峡の安全航行の履行などの条件が整う必要があるとの認識を示した。 レバノン南部では１８日夜から１９日にかけて、イスラエル軍がナバティエ地区などにある親イラン勢力ヒズボラの拠点１５０か所以上を攻撃した。 レバノン保健省によると、攻撃で少なくとも４７人が死亡、９７人が負傷。 イスラエル軍によると、イスラエル側も兵士４人がヒズボラの攻撃で死亡した。

イスラエル紙ハアレツなどは１９日夕、イスラエル当局者の話として、イスラエルとヒズボラの双方が戦闘を停止したと一斉に報じた。 ただ、当局者は「ヒズボラが攻撃したらイスラエルは報復する」と述べたといい、再燃の火種は残ったままだ





Infoseeknews / 🏆 10. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

米伊協議 イスラエル軍 レバノン ヒズボラ 戦闘停止 再燃の火種

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「美貌半端ない」47歳・小西真奈美 透明感あふれる美肌の秘けつ 取り入れて「めちゃくちゃ感動」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能女優の小西真奈美（47）が18日までに自身のインスタグラムを更新。自身の肌にとって取り入れて「めちゃくちゃ感動」したものを明かした。

Read more »

滝沢眞規子、一時帰国したイギリス留学中・長男のために“おもてなし” 「絶対イギリスで食べない」日本の“食べ物”を紹介モデルの滝沢眞規子（47）が、18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。スーパーでの購入品紹介と料理する様子を披露し、長男が留学先のイギリスでは食べない食べ物を明かした。滝沢は、「【お料理】週...

Read more »

【アルマーニ / リストランテ】「47 Roots」 第二章の舞台は長野県ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社のプレスリリース（2026年6月18日 15時41分）【アルマーニ / リストランテ】「47 Roots」 第二章の舞台は長野県

Read more »

アンジャッシュ児嶋、先週の生放送“不適切発言”を謝罪「本当に申し訳ありませんでした（笑）」「奥さんに怒られました」｜秋田魁新報電子版お笑いコンビ・アンジャッシュの児嶋一哉（53）が19日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月～金 前11：47）に生出演。先週の“不適切発言”を謝罪した。

Read more »