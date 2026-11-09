米仲介協議直前に露ウ攻撃激化 工場襲撃と犠牲者確認

ロシアとウクライナの協議開幕を控え、双方の攻撃が激化。ウクライナ軍がサンクトペテルブルク近郊のミサイル工場を襲撃し、地域で死者が発生している。

米国が仲介する ロシア とウクライナの対話協議が間近に迫る中、両軍による軍事攻撃は収まる気配を見せない。 ウクライナ軍 は９日、 ロシア 北西部 サンクトペテルブルク 近郊にあるミサイル用固体燃料製造工場を攻撃し、被害が発生したことを明らかにした。この攻撃は、１０日から１１日にかけて行われる実務者協議の直前というタイミングで実施されており、戦況に大きな影響を与えている可能性がある。

ミサイル燃料工場を標的とした精密攻撃

ウクライナ軍参謀本部によると、今回攻撃の対象となったのは「モロゾフ工場」である。この施設は、ロシアの大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「トーポリＭ」のエンジン向け固体燃料の開発を行っている拠点として知られている。また、短距離弾道ミサイル「イスカンデルＭ」のエンジン用固体推進薬の製造および供給も担当している重要な戦略的な施設だ。ウクライナ軍はこの攻撃により、工場の生産施設３棟を損傷させたとしている。この施設へのダメージは、ロシア軍の弾道ミサイル生産能力に潜在的な影響を与える可能性を秘めている。

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サンクトペテルブルク周辺でのドローン攻撃と人的被害

モロゾフ工場への攻撃に先立って、サンクトペテルブルクが位置するレニングラード州でも複数の攻撃報告がなされている。ドロズデンコ州知事は、州内の製油所が夜間にウクライナ軍のドローン（無人機）攻撃を受けたと発表した。この攻撃により製油所で火災が発生し、住民１人が死亡する惨事となった。この情報は、ウクライナ軍がロシアの工業地帯やインフラへの攻撃を継続的に実施していることを示すものである。サンクトペテルブルクはロシアの第二の都市であり、この地域での被害は国民の心理的な打撃も大きくなると予想される。

ザポリージャにおける死者と国際機関の調査

ウクライナ南東部では、ロシア軍が占領しているザポリージャ原子力発電所でも攻撃による死者が確認されている。国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は、発電所の職員１人がドローン攻撃により死亡したと明らかにした。さらに、ＩＡＥＡの報告によれば、近隣にあるザポリージャ火力発電所でも別のドローン攻撃により、別の職員１人が死亡した。これらの事件は、原子力施設周辺での軍事行動が人命に直接結びついている深刻な状況を浮き彫りにしている。ＩＡＥＡはこれらの事案について調査を進める必要があるだろう。

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米仲介協議と戦況の矛盾する動き

現在、米国が仲介役となって、ロシアとウクライナの実務者協議が１０日から１１日にかけて行われる予定だ。この協議は、戦争終結に向けた重要な対話の場となる可能性がある。しかし、協議開催直前にもかかわらず、両軍とも攻撃を中止する迹象を見せず、むしろ攻撃を強めている状況だ。ウクライナ軍のモロゾフ工場への攻撃や、レニングラード州での死者発生、そしてザポリージャでの犠牲者確認は、外交的プロセスと軍事行動の間に大きな乖離があることを示している。この状況が協議にどのような影響を与えるかは不明だが、両陣営の立場の固まり方は依然として硬直している。

今後の影響と国際社会の関与

これらの一連の攻撃は、ロシアの軍需産業に対するウクライナの戦略的打撃の一環であり、同時にロシア国内の安全保障への挑戦としても捉えられる。モロゾフ工場のような軍事関連施設への攻撃は、ロシアのミサイル生産チェーンに対する直接的な妨害となる。一方で、ザポリージャ原子力発電所での死者は、国際的な非難をさらに集める要因となるだろう。ＩＡＥＡの関与は、原子力安全の観点からも重要である。米国の仲介による協議が、これらの暴力的なサイクルを断ち切り、平和的な解決への第一歩となるかは、今後の交渉次第となる。しかし、現在の攻撃の勢いは、協議が形骸化しないよう、両軍に慎重な対応を迫っている。