非営利団体の調査により、米連邦議会選挙を対象とした予測市場PolyMarketの利益の大部分が、プロトレーダーや自動取引プログラムを持つ少数のウォレットによって独占されていたことが明らかになった。

非営利の研究団体「アンチ・コラプション・データ・コレクティブ」は23日、 米連邦議会選挙 を対象とした 予測市場 の利益構造を詳細に分析した調査報告書を公表した。この報告書は、大手 予測市場 プラットフォームである「PolyMarket」とその競合他社「 Calci 」において、市場参加者の圧倒的少数が莫大な利益を独占していた事実を浮き彫りにした。調査対象となったPolyMarketの海外向けプラットフォームでは、選挙結果の予測賭けによって生じた利益の大部分が、主にプロフェッショナルなトレーダーや高度な取引手法を駆使する限られた参加者によって収奪されていたことが示された。

上位1%ウォレットが利益の91%を支配

PolyMarketのブロックチェーンを利用した海外向けプラットフォームでは、米連邦議会選挙を対象とした総掛け金が1億8000万ドルを超えたという。この巨額な資金動向のうちに、上位1%に当たるわずか819のウォレット、すなわち暗号資産の保管・取引用口座が、利益全体の91%を獲得していた。これらの高収益を上げている口座の多くは、自動取引プログラムを活用するシステムや、プロのトレーダーが直接管理するアカウントであった。調査は24時間にわたる取引活動や取引量、市場の範囲などを綿密に分析し、これらの自動取引やプロによる運用口座を特定するに至った。PolyMarketにおける選挙賭けで発生した利益の総額は、約2300万ドルに上ったと報告されている。

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予測精度は従来モデルと同等水準

しかし、こうした圧倒的な利益集中の背後で重要なのは、予測市場自体の的中率に関する事実である。今回の調査によると、Calci、PolyMarket、PolyMarket USの3社を合わせた予測精度は、上院選で91%、下院選で95%にとどまった。これは、6つの主要な選挙予測モデルの予測精度を単純平均した数値とほぼ同水準であり、高度な取引手法を持つ参加者が一般の取引参加者の損失を背景に利益を得ていたことを意味する。ニューヨーク・タイムズの分析でも、予測市場がモデルの予測を上回り始めたのは投票日の直前になってからであり、CNBCや同紙などの他の分析ともおおむね一致している。この結果は、予測市場が群衆の知恵を活用して有益な情報を常に提供するという一般的な主張に大きな疑問を投げかけるものとなった。

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公正性のリスクと利益の偏在

アンチ・コラプション・データ・コレクティブは、予測市場が選挙の公正性に対して無視できない実質的なリスクをもたらす一方、金銭的な利益が一部の参加者に集中していると指摘した。これは、選挙を対象とした賭けに社会的な価値があるのかという論争を呼び起こすものであり、市場の構造的な不平等が民主的なプロセスに悪影響を与える可能性を示唆している。一般の取引参加者が被った損失が、少数のエリート層へと再分配されているという構造は、市場の公平性に対する信頼を損なう要因となり得る。専門家たちは、このような情報の非対称性と技術的優位性が、小規模な投資家にとって不利な条件を強いていると警告している。

PolyMarket側の正当性と今後の動向

これに対し、CalciとPolyMarketは不正行為を検知・防止するための高度なシステムを開発しており、不審な取引については連邦当局に通報していると説明している。PolyMarketは交流サイト（SNS）への投稿で、投票日前日の時点で選挙区ごとの勝者を98.4%の精度で予測していたと主張した。同社の広報担当者は、「予測市場は、知識や洞察力を持つ参加者の情報を集約し、さまざまな結果がどの程度起こり得るのかを一般の人々に示すことで、リアルタイムの選挙情報を提供する重要な情報源となっている」と述べた。しかし、調査報告書が示したような利益の偏在と精度の限界を踏まえると、市場の社会的役割と実態のギャップに関するさらなる議論が期待される。