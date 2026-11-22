11月3日の米中間選挙で共和党が上下両院の多数派を民主党に明け渡し、10月下旬のイスラエル総選挙ではネタニヤフ首相陣営が過半数を割り込んだ。双方で政策方向性が見通せなくなり、イラン情勢やガザなど中東の戦闘の行方も不透明感が強まっている。イスラエルではアイゼンコット元軍参謀総長に連立協議の権限が委ねられたが、政権発足は困難を極め、再選挙の可能性も高まっている。ネタニヤフ氏はイランへの攻撃再開に意欲を示しており、中東情勢への影響が懸念される。

11月3日の 米中間選挙 でトランプ大統領の与党・共和党は、上下両院の多数派を民主党に明け渡した。 これに先立つ10月下旬、米の同盟国イスラエルの国会（定数120）総選挙では、トランプ氏との近さを武器としてきた ネタニヤフ 首相の陣営が過半数を割り込んだ。

双方で政策の方向性が見通せなくなり、イラン情勢やパレスチナ自治区ガザなど中東の戦闘の行方も不透明感が強まっている。 見えぬ次期政権の姿 10月27日に行われたイスラエルの国会総選挙で親ネタニヤフ陣営は53、反ネタニヤフ陣営は48の議席を獲得したが、いずれも過半数には届かず、次期政権の行方は連立協議に持ち込まれた。 ヘルツォグ大統領は各党の支持が最も多かったとして、反ネタニヤフ陣営の中核となった中道新党ヤシャルを率いるアイゼンコット元軍参謀総長に協議の権限を委ねた。

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陣営は反ネタニヤフの一点で共通しているに過ぎず、掲げる政策は異なる。19議席を獲得したアラブ系政党は閣外協力する意向を示したが、彼らに力を借りるのを拒む党もある。 半数を超える議員を集めて次期政権を発足させるのは至難の業だ。 ロイター通信によると、アイゼンコット氏の協議の最終期限は12月20日。 不調に終わればネタニヤフ氏に協議の権限が移る見通しだが、それでも過半数の支持を得られなければ再選挙の見通しが強まる。

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政治の空白を懸念するヘルツォグ氏は「再選挙回避のため、可能なことはすべてやるべきだ」と各党に訴えた。 蜜月は過去のもの？ 今後が読み切れない理由の一つが、暫定首相として組閣期間を担うネタニヤフ氏だ。 ネタニヤフ氏はイランへの攻撃再開に意欲を示している。

収賄罪などに問われているネタニヤフ氏は、各地で展開する戦闘を理由に、自身への審理の進行を遅らせてきた。 イラン攻撃の再開で民衆の不安をあおり、「危機に強い首相」が不可欠だと強調することで、連立協議を優位に運ぶ狙いもちらつく。