米中間選挙で民主党が州レベルでも勝利、知事ポストの過半数を握る見通し

米中間選挙で民主党が知事ポストや州議会で相次いで勝利し、全米の知事ポストの過半数を握る見通しとなった。州法や選挙運営への影響も焦点になっている。

３日投開票の 米中間選挙 で、 民主党 は連邦議会上下両院の多数派を奪還したうえ、州レベルでも勝利を重ねた。共和党が握っていた 知事ポスト を少なくとも５州で奪い、さらに少なくとも６州では知事と州議会上下両院の全てを掌握する見通しとなった。

この結果、民主党は数年ぶりに全米の知事ポストの過半数を握ることになる。選挙の大きな流れが、連邦レベルだけでなく州政府の勢力図にも及んだ形だ。

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知事ポストの過半数を民主党が握る見通し

民主党は今回の選挙で、共和党が保持していた知事ポストを少なくとも５州で奪取し、全米の知事職の過半数を数年ぶりに取り戻す見通しとなった。知事ポストの勢力が変わることで、州の行政運営の方向性にも変化が生じる可能性がある。

さらに、少なくとも６州では民主党が知事職と州議会上下両院の全てを同時に押さえる見通しだ。知事と両院の多数派を一つの政党が同時に握る状態は、政策を一気に進めやすい体制であると一般に理解されている。

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テキサス州など主要州での勝利と争点

伝統的な保守の地盤であるテキサス州でも、民主党のジーナ・イノホサ氏が知事選で勝利を収めた。共和党現職のグレッグ・アボット氏は豊富な選挙資金を持っていたが、イノホサ氏がこれを破った形だ。

イノホサ氏は、テキサス州史上初の中南米系女性知事となる。州の政治史に残る結果であり、保守的とされてきた同州での民主党の勝利は、今後の全米の選挙戦略にも注目を集めそうだ。

勝利は知事選にとどまらなかった。民主党はミシガン州、ミネソタ州、ペンシルベニア州、ウィスコンシン州の各州で州議会上下両院の多数派を獲得し、知事職と両院の多数派を同時に握る『トライフェクタ』を実現した。

また、ジョージア州、アイオワ州、オハイオ州、テキサス州の各州では、共和党による独占体制を崩した。共和党が長く主導してきた州政府の構図が、複数の州で同時に変わったことになる。

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州法と選挙制度に及ぶ影響の行方

政策専門家の分析によると、今回の勝利で民主党は、最低賃金、データセンター、人工妊娠中絶を受ける機会の確保など、論争を呼ぶ問題に関する州法へ一段と大きな影響力を持つことになる。州ごとの法律は生活者の暮らしに直結するため、その変化は広く影響すると見込まれる。

さらに、連邦下院の選挙区割りや選挙の運営、結果の認証の方法が変わり、今後の国政選挙にも影響が及ぶ可能性があると指摘されている。選挙の仕組みそのものに関わる領域であるため、その影響は長期にわたると考えられる。

ジョージア州、インディアナ州、オハイオ州の少なくとも３州では、民主党が共和党現職から州務長官職も奪った。州務長官は通常、選挙運営と結果の認証を監督する立場にあり、今回の交代は選挙実務の担い手が入れ替わることを意味する。

同じ分析によると、共和党はオバマ元大統領にとって初の中間選挙となった２０１０年に、州レベルで同様の大勝を収めた。その結果、選挙関連法の制定や連邦下院の選挙区再編が可能になり、一部の州では選挙運営に対する共和党の影響力が強まった。今回の民主党の勝利は、こうした過去の流れを逆向きに返す動きとして位置づけられている。