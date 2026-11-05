米中間選挙で欧州極右指導者がトランプ氏との距離を置く動き

米中間選挙で共和党が敗北し、フランスのバルデラ氏やドイツのワイデル氏など欧州極右指導者らがトランプ氏との距離を置く姿勢を明確にした。背景には国内世論への配慮と政治的リスクの回避がある。

米中間選挙において トランプ 大統領が属する与党・ 共和党 が大敗した結果、欧州の極右系政治指導者らから トランプ 氏と距離を置く姿勢が目立ち始めている。多くの指導者は トランプ 氏本人への直接的な批判を避けているものの、政治的な立場を再調整する動きが加速している。

フランスとドイツの反応と政策的批判

フランス極右政党「国民連合（ＲＮ）」のバルデラ党首は、トランプ氏の２期目政権が２０１７─２１年の１期目ほど孤立主義的ではないと指摘した。バルデラ氏は「イランを巡る米国の介入は世界経済に極めて大きな影響を及ぼしている」と述べたが、介入の責任がトランプ氏にあるとは明言しなかった。世論調査で次期政権を担う可能性もあるバルデラ氏は、慎重な姿勢を維持している。

Also read 美勇士がうつ病療養で大阪の施設へ移住 桑名正博とアン・ルイスへの思い（1/2ページ）

ドイツでは、極右政党「ドイツのための選択肢（ＡｆＤ）」のワイデル共同党首が、中間選挙での共和党敗北の原因はイラン問題にあったと示唆した。ワイデル氏はニュースサイトＴオンラインに対し「トランプ氏は有権者に対し、介入主義的な外交政策を追求しないと確約していた。この確約違反が今になって共和党に跳ね返ってきた」と語った。この発言は、外交政策の不一致が選挙敗北に直結したという見方を反映している。

イタリア指導者の経済・戦争への言及

イタリア連立与党の一角を占める極右政党「同盟」のサルビーニ党首は、米中間選挙の結果が戦争や国際的な緊張の高まり、生活費の上昇の影響を受けたと指摘した。サルビーニ氏は「今回の選挙結果が紛争終結と平和回復に向けた動きの加速つながることを期待する」と語り、経済負担への言及を交えながら外交政策の変更を求めている。

Advertisement

イタリアの元陸軍大将で極右政党「フトゥーロ・ナツィオナーレ（国家の未来）」を率いるロベルト・バンナッチ氏も、選挙結果が公約実現不能時の政治的リスクを示したと指摘した。バンナッチ氏は通信社ＡＮＳＡに対し「トランプ氏は期待に応えることができなかった。ロシアとウクライナの戦争を終わらせることもできなかった上、イランとの戦争を始めた」と述べた。

バンナッチ氏はさらに、エネルギー価格の上昇や経済・株式市場の混乱で米国の中間所得層が打撃を受けたことが中間選挙の結果につながったとの認識を示した。この見方は、外交的失敗が国内の経済的苦境にどのように影響を与えたかを浮き彫りにしている。

ルーマニアの擁護姿勢と専門家の分析

ルーマニアの野党・強硬右派政党「ルーマニア人統一同盟（ＡＵＲ）」のドゥンガチウ副党首は、トランプ氏の「政治的な死」を伝える報道を「大いに誇張されている」と指摘した。ドゥンガチウ氏は「トランプ氏が自動的に無力な大統領になるわけではない。むしろ共和党が議会多数派を握る体制から、行政府と議会がより強く相互に牽制し合う体制へ移行するだけだ」と述べた。

政治リスク分析会社ユーラシア・グループのマネジングディレクター、ムジタバ・ラーマン氏は、欧州の極右政党指導者らは政治的な利益を意識してトランプ氏と距離を置こうとしていると指摘した。ラーマン氏は「特に生活費の高騰を巡ってトランプ氏に対する不満が高まる中、かつては政治的な資産だったものが選挙上の重荷に変わるリスクがある」と警告した。

Advertisement

ラーマン氏はさらに、欧州の極右指導者らは「トランプ主義がもたらす思想的な追い風」は享受したい一方で、「トランプ政権に伴う混乱や経済的な混乱」の責任は負いたくないという、都合の良い立場を取ろうとしているように見えると分析した。欧州の極右勢力を思想的な同志とみなしているトランプ氏や「ＭＡＧＡ（米国を再び偉大に）」陣営が、政治的支援を引き揚げたり敵対したりする可能性もあると指摘している。