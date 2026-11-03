米中間選挙と中豪央銀政策、ドル円・豪ドルに与える影響

ニューヨーク外為市場でドルが小幅変動し、中国人民元と豪ドルが央銀政策により軟調に推移。米中間選挙の結果とイラン和平協議の行方が市場を揺らぐ。

ニューヨーク外為市場において、ドルは米・イラン間の合意可能性や米中間選挙の結果を巡る不確実性意識の中で、小幅な上昇と下落を繰り返した取引となった。投資家は、3日の中間選挙で米議会の支配権が移る可能性が市場に与える影響を見極めようとしている。この背景には、民主党が勝利すれば資産価格、とりわけ市場の主要な原動力となってきた人工知能（AI）関連銘柄のボラティリティーが高まる可能性への関心が集まっている点がある。一方、 豪ドル と中国 人民元 は、それぞれの中央銀行による政策決定を受けて軟調に推移した。これらの為替変動は、地政学的リスクと金融政策の相違が市場参加者に同時に影響を与えていることを示している。

ドル相場の変動とイラン和平協議の迷走

ドルは3日の取引中、明確な方向性を欠き小幅な変動が続いた。これは、イラン戦争終結に向けた協議を巡って相反するシグナルが出たことを受け、原油価格が不安定な値動きとなったことと連動している。イラン高官は3日、ロイターに対し、米国との終戦合意にはなお大きな隔たりがあると述べた。これに対して、仲介役のカタールは、双方の溝を埋め、米中間選挙後の再度の事態激化を回避するため、取り組みを強めている。このように外交交渉の進展と停滞が入り混じる状況が、市場のセンチメントを不安定にしている。

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マネックスUSAトレーディングディレクターの見解

マネックスUSAのシニアトレーディングディレクター、フアン・ペレス氏は、現状の市場環境について「残念ながら、われわれは非常に矛盾したメッセージを受け取っている」と指摘した。同氏は、「一歩前進したかと思えば、また一歩後退するような状況だ」と述べ、交渉プロセスの非線形性を強調した。フアン・ペレス氏の全体的な見方としては、ドルには下落の余地があると判断している。その理由の一つは、連邦準備理事会（FRB）に関してもはやコンセンサスが得られなくなったことにある。もう一つの理由は、政府間あるいは政治的な摩擦であり、これはおそらくドルのマイナス要因となるだろうと分析した。こうした専門家の見解は、政治的リスクが通貨価値に直接的な圧力を与えていることを示唆している。

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中国人民元と中国人民銀行の政策介入

オフショア取引においてドルは対中国人民元で0.35%高の1ドル＝6.67元と、5月15日以来最大の上げ幅を記録した。この円安・元高の流れに対して、中国人民銀行（中央銀行）は3日、金融機関に義務付ける外貨の預金準備率を引き上げると発表した。この政策変更の狙いは、ドルの流動性を引き締め、最近の人民元上昇のペースを抑えることにあった。中央銀行による直接的な介入は、為替レートの変動幅を抑制し、金融システムの安定性を維持するための措置として機能している。この準備率引き上げにより、市場からのドル資金の引き抜きが進み、結果として人民元の強化傾向に対してブレーキがかかった形となっている。

豪ドル軟調とオーストラリア準備銀行の利上げ

豪ドルは対ドルで、一時0.51%下落した後、取引終盤で0.4%安の0.6968米ドルとなった。この下落の背景には、オーストラリア準備銀行（中央銀行）の3日の政策決定がある。同銀行は、政策金利のオフィシャル・キャッシュ・レート（OCR）を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、18年ぶりの高水準となる4.85%とした。通常、金利引き上げは通貨安を招く可能性もあるが、豪ドルの場合は市場の懸念や他の主要通貨との相対的な動きの中で値を下げる結果となった。この金利水準の引き上げは、インフレ抑制や経済安定を図るための金融引き締め政策の一環であり、オーストラリアの経済政策が国際市場の通貨評価に重要な影響を与えていることが確認できる。