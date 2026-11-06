米中間選挙でデータセンター規制可決 テック企業への不信表明

米中間選挙においてデータセンター建設制限案の40件中40件が可決され、大規模IT企業への住民の不満が明確に表明された。プライバシー保護と規制強化の議論が深まる。

米国の 中間選挙 における注目すべき結果として、 データセンター の建設制限を求める住民投票の圧倒的な支持が記録された。11月3日に全米各地で行われた データセンター 関連の住民投票41件のうち、40件で建設制限側が勝利を収めた。

この結果は、AI技術の急速な普及に伴うインフラ拡張が、地域社会や環境に与える影響への懸念が頂点に達していることを示している。有権者は巨大テック企業による監視やデータ収集に対し、明確な拒絶意思表示を行ったと見なされている。

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データセンター規制の異例な広がりと地域影響

データセンターは、膨大な電力と水を消費するため、周辺住民の健康や地域環境に負担をかける要因となっている。こうした施設建設が各地で相次いだ背景には、AI競争激化による需要増があったが、住民側はこれに反発した。

通常であれば地方議会や州議会で議論されるような問題が、これほど広範な範囲で有権者の判断が一致したことは異例である。批評家たちは、この選挙結果がテック業界への強い不信を表しており、新たに選ばれた議員たちに改革を迫る後押しを与えたと評価している。

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非営利団体電子プライバシー情報センター（EPIC）代表のアラン・バトラー氏は、この結果を「圧倒的な勝利」と評した。バトラー氏は、政治家や選挙が金で動かされ、家族や地域社会が監視されている状況に有権者がうんざりしていたと述べ、意思表明の重要性を強調している。

業界動向と行政の対応策、そして未来の課題

共和党候補に対しイーロン・マスク氏らテック業界の有力者が数億ドルを投じたにもかかわらず、結果は巨大テック企業への不信を示すものとなった。テック批評家でポッドキャスト「Tech Won't Save Us」司会のパリス・マルクス氏は、短期的には州や地方レベルで動きが出ると予測する。

ニューヨーク州は2026年、大規模データセンターの新規許可を一時停止する全米初の州単位の措置を導入する予定だ。各地の行政当局は、影響を抑える方策を検討する間、新たな許可を一時停止する措置を取る可能性がある。

米OpenAIはデータセンターを「コンピュートキャンパス」と呼び替える対応策を打ち出したが、民主主義・技術センター（CDT）政策担当バイスプレジデントのサミール・ジェイン氏は、これはより大きな問題の表れだと指摘する。

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プライバシー法整備の必要性とデータブローカー問題

現在、米国には消費者の個人情報を包括的に保護する連邦法がない。全米民生技術協会（CTA）会長兼CEOのキンジー・ファブリツィオ氏は、超党派で全国的なプライバシー法整備を進める余地があると述べている。

電子フロンティア財団（EFF）連邦政府対応統括のインディア・マッキニー氏は、テック企業を抑えるために消費者のデータプライバシーから始めるべきだと主張する。Flockのカメラなど自動ナンバープレート読み取り装置の悪用事例も、規制強化の議論を後押ししている。

世界のデータブローカー市場は2770億ドルを超える規模と推計され、巨大テック企業の事業を支えている。マッキニー氏は、監視型価格設定や令状なしでの情報入手など、データブローカーによる問題解決が不可欠だと語る。