米中東和平期待とAI・半導体株が牽引、日経平均が史上最高値に到達

米国とイランの戦闘停止期待と米ハイテク企業の好調な業績見通しを背景に、東京株式市場で日経平均が前営業日比1,636円38銭上昇し、6万6,329円50銭で取引を終えた。AI・半導体関連株の買いが熱を帯びる中、原油価格の下落や米デルの業績見直し、IBMの量子コンピュータ投資計画などが投資家心理を刺激し、結果として日経平均は取引時間中最高値を更新した。

東京株式市場では、 日経平均 株価が前営業日比1,636円38銭の増加で6万6,329円50銭にまで上昇し、取引を終えた。 市場全体のリスクオンムードは、米国とイランの戦闘終結に向けた期待感と、米ハイテク企業の好調な業績見通しが同時に働いた結果として形成された。

特にAI（人工知能）や半導体関連の主力株が買いが注ぎ込まれ、日経平均とTOPIXともに取引時間中の史上最高値を更新した。 日経平均は安値でのスタート後、徐々に上値を伸ばし、後場終盤では一時6万6,500円2銭の高値を付けた。 中東情勢が好転する見通しによる原油先物価格の下落と、米デジタルエンターテインメント企業が業績見通しを上方修正するなどのネガティブの自撮も、相殺的に市場を押し上げた要因となった。



ロイターは米国とイランの両国が停戦を延長し、ホルムズ海峡の通航制限を解除することで合意したと報じた。

マリン・ストラテジーズの香川睦シニアマーケットアナリストは、双方が出口に向けて交渉しているという見方が広がっていると指摘し、市場は中東情勢の戦闘終結をある程度織り込んでいたが、原油価格が一段と下落したことで現実味が増してきたと語った。



TOPIXは1.41％高の3,957.17ポイントで取引を終え、最高値を更新した。 東証プライム市場指数も前営業日比1.42％高の2,041.1ポイントで高値更新。 プライム市場の売買代金は16兆3,127億8,700万円に達し、年初来高値を更新した。

個別銘柄では、量子コンピューター関連株が熱を帯び、フィックスターズが一時ストップ高、テラスカイが6％超上昇した。 また、米国IBMは初大型量子コンピュータを2029年までに構築する計画を発表し、5年間で100億ドル以上を投資すると示した。 太陽誘電や村田製作所も12〜13％超の値上がりを記録。 国内証券シニアストラテジストは、データセンターなどの周辺機器にまでAI物色が広がるモメンタム相場の中、成長性を期待できる企業への投資が増えているとコメントした。





新興株式市場では、東証グロース市場2,50指数が1.64％安の818.37ポイントで反落した。 日経平均やプライム市場は上昇傾向にある一方で、グロース市場はやや水揚げ局面にある。 米連邦準備制度の金融政策や、さらなる中東情勢の安定化が今後の市場動向にどのように影響するかが注視される





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