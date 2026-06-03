米中央軍、イランの地上管制施設を攻撃 イランが報復としてバーレーンを攻撃

米中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランのゲシュム島で軍の地上管制施設を攻撃したと発表した。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を撃墜したとも説明した。

米中央軍 は2日、 ホルムズ海峡 に近い イラン の ゲシュム島 で軍の 地上管制施設 を「自衛目的」で攻撃したと発表した。 イラン が発射した 弾道ミサイル や 無人機 を撃墜したとも説明した。 米 イラン が応酬を繰り返し、停戦は不安定な状況が続いている。

ロイター通信によると、イランメディアはイランが報復としてバーレーンにある米海軍第5艦隊司令部を攻撃したと報道。 米中央軍は米軍への攻撃は全て失敗したと説明した。 米中央軍によると、イランはクウェートやバーレーンに向けて複数の弾道ミサイルを発射したが、命中しなかった。 ルビオ米国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることに関し、イラン側の「内部の亀裂」が一因だと述べ、やりとりが難航していると認めた。

米国の提案に対する回答を得るのに「3〜5日かかることも多い」と指摘した。 上院外交委員会の公聴会で証言した。 トランプ大統領は2日、「イランとの協議は今日も続いている」とSNSに投稿。 一方、イラン革命防衛隊に近いファルス通信は2日、イランが米国との覚書締結に関して「少なくとも数日はメッセージを交換していない」と伝えた。

情報筋の話としている。 ルビオ氏はイランがこれまで拒否してきた核計画に関する協議に部分的に応じることに同意したと説明した。 米イスラエルの攻撃で負傷したとされるイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師について、交渉の意思決定に関与している兆候があるとも述べた





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