米中央情報局と国家情報長官室の対立が激化

米中央情報局と国家情報長官室の対立が激化している。情報共有や責任範囲を巡る対立で、ＣＩＡが一部の情報評価への協力を停止している。

米中央情報局 と 国家情報長官室 の対立が激化している。 情報共有 や 責任範囲 を巡る対立で、ＣＩＡが一部の情報評価への協力を停止している。 関係筋によると、対立の核心にあるのは２０２５年４月にギャバード国家情報長官が設置したタスクフォースを巡る衝突だ。

ラトクリフ長官率いるＣＩＡは、ギャバード氏の「長官イニシアチブグループ」が、従来の情報共有や機密解除手順を回避する行動を取っていると主張。 一方、ＯＤＮＩの当局者は、ＣＩＡが同グループの情報へのアクセスを一貫して妨害してきたと述べている。 ＯＤＮＩの報道官は「大統領と政策決定者は引き続き（各情報機関から）最高水準の情報と分析を受け取っている」と説明。 ＯＤＮＩおよびその管轄下にある各機関は「あらゆる種類の情報や作戦において、ＣＩＡの担当部署と日々連携・協力している」と付け加えた。

ＣＩＡの担当者は「ラトクリフ長官の下、ＣＩＡはトランプ大統領の優先事項に迅速に対応し、より積極的な姿勢で賢明なリスクを取り、敵対勢力を出し抜き、米国に決定的な優位性をもたらした」と述べた。 ホワイトハウスのデイビス・イングル報道官は、トランプ氏の「強さによる平和という外交政策は、米国の安全を守り、世界的な脅威を阻止する実証済みのアプローチだ」と述べ、内部の分裂をあおろうとするメディアの試みは失敗に終わるだろうと語った





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米中央情報局 国家情報長官室 情報共有 責任範囲 対立

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