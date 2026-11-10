米下院、ヘグセス国防長官の弾劾決議案の採決を事実上阻止 新議会で再提出の可能性

米下院本会議がピート・ヘグセス国防長官の弾劾決議案の採決を事実上阻止する動議を可決した。今会期は事実上の否決となるが、来年1月の新議会では民主党が過半数を占めるため、新たな決議案が可決される可能性がある。

ワシントン発の報道によると、 米下院 本会議は11月10日、 ピート・ヘグセス 国防長官に対する弾劾訴追決議案について、採決を事実上阻止する動議を賛成多数で可決した。今会期中に関しては、 弾劾決議案 の事実上の否決となる。

一方で、来年1月に招集される新議会では、野党の民主党が過半数を占めるため、新たな決議案が可決される可能性が残っている。弾劾決議案は、トランプ大統領と対立する与党・共和党のマシー下院議員が提出していた。

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ヘグセス長官の弾劾決議案が採決前に阻止された経緯

米下院本会議で可決された動議は、ヘグセス国防長官に対する弾劾訴追決議案の採決を事実上阻止する内容だった。動議は賛成多数で可決され、決議案は今会期中に採決へ進まない形となった。

民主党は弾劾決議案に賛成する構えを見せていた。しかし、与党・共和党側からは、決議案を提出したマシー下院議員以外に造反する議員は出なかった。党派の対立が、そのまま採決の行方を左右した格好だ。

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マシー下院議員は共和党に所属し、トランプ大統領と敵対する立場にある人物である。与党内の少数の造反者が提出した決議案が、下院本会議の動議によって退けられた点が今回の特徴といえる。

トランプ大統領とジェフリーズ院内総務の対立する見解

トランプ大統領は、弾劾決議案が審議される前に自身のSNSへ投稿し、議会に対してヘグセス氏のために立ち上がるよう呼びかけた。トランプ氏は「議会よ、ピートのために立ち上がれ！」と書き込み、ヘグセス国防長官を明確に擁護した。

下院の動向を踏まえ、トランプ大統領は「民主党による弾劾の試みは惨めな失敗に終わった！」と歓迎の意を示した。ヘグセス国防長官の進退をめぐる争点は、政権と野党の対立を象徴する形で一段と鮮明になった。

これに対し、下院議長就任が有力視される民主党のジェフリーズ院内総務は、選挙戦の期間中からヘグセス国防長官に退任を迫る考えを表明していた。民主党は、弾劾という手段を含めてヘグセス氏の責任を追及する姿勢を崩していない。

トランプ大統領は弾劾の試みの失敗を強調し、民主党のジェフリーズ院内総務はヘグセス国防長官の退任を求め続けている。両者の立場は明確に食い違っており、今後の議会での攻防に影響を与えるとみられる。

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新議会での再提出と罷免に必要な3分の2の壁

来年1月からの新議会では、今月3日に投開票された中間選挙で大勝した民主党が、上下両院で過半数を握る。この構成の変化が、弾劾決議案の将来の帰趨を左右する最大の要因となる。

来年1月以降にヘグセス国防長官の弾劾決議案が可決された場合、上院で行われる弾劾裁判で出席議員の3分の2以上が賛成すれば、ヘグセス氏は罷免される。罷免は弾劾裁判を経て決まる仕組みである。

ただ、民主党単独では上院の3分の2に届かないため、罷免を実現するには共和党議員の造反が必要となる。上院の審理で共和党からどれだけの賛成が得られるかが、ヘグセス国防長官の去就を決める焦点となる。

今回の動議による採決の阻止は今会期中の結果にとどまる。来年1月の新議会で民主党主導の新たな決議案が可決される可能性は残っており、ヘグセス国防長官をめぐる政治的な攻防は今後も続く見通しだ。