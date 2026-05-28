米ミサイル補充、最大で2031年まで CSISが対イラン作戦の試算

米シンクタンクCSISが、米軍の対イラン軍事作戦で消費したミサイルの補充期間を試算。トマホークなど一部ミサイルの補充が2031年までかかる可能性を指摘し、国防総省に計画の策定を促した。

【ワシントン＝杉本康士】米シンクタンクの戦略国際問題研究所（ CSIS ）は27日、米軍が2月末からの対イラン軍事作戦で消費したミサイルを補充し、作戦開始前の水準に回復させるまでの期間に関する試算を発表した。

ミサイルの種類によってばらつきがあるものの、最も遅い場合は2031年前半までかかるとしており、「米国防総省はギャップを埋めるための計画を立てる必要がある」と警鐘を鳴らした。 この結果、対イラン作戦で1000発以上を使ったとみられる巡航ミサイル「トマホーク」が補充されるのは遅くて31年前半になるという。 トマホークを巡り、英紙フィナンシャル・タイムズは、日本政府が調達を計画している最大400発について、納入が大幅に遅れる見通しを米政府が日本側に伝えたと報じている。

一方、CSISは対イラン軍事作戦で1100発以上が発射されたとされる空対地巡航ミサイル「JASSM」は27年中盤までに作戦前の水準に戻ると試算した。 トマホークと異なり、作戦開始前から年500発近くの増産体制に入っており、比較的早く回復する見込みだという。 自衛隊が弾道ミサイル防衛システムに採用している迎撃ミサイルではSM3が29年前半、PAC3を含むパトリオットは29年中盤までかかるとした。 米軍が韓国に配備している高高度防衛ミサイル（THAAD）は遅くて29年後半になるという。

CSISは「問題は金ではなく時間だ」と強調。 生産設備増設には時間がかかり、既存の生産ラインをフル回転するにも人員や材料・部品の不足が壁になるとした。

「（米軍は）ミサイルの在庫を元に戻すまでの数年間は脆弱（ぜいじゃく）になる」と指摘し、短距離・中距離の対地攻撃能力で代替するなどの措置をとるよう求めた。 米シンクタンクの戦略国際問題研究所（CSIS）は、米軍の対イラン軍事作戦で消費されたミサイルの補充期間に関する試算を発表した。 この試算によると、ミサイルの種類ごとに補充までの期間は異なり、最も長いものは2031年前半までかかる可能性がある。 特に巡航ミサイル「トマホーク」は、作戦で1000発以上が使用されたとみられ、補充が2031年前半になる見込みである。

一方、空対地巡航ミサイル「JASSM」は、作戦開始前から増産体制が敷かれていたため、2027年中盤までに在庫レベルが回復すると予測された。 迎撃ミサイルに関しては、自衛隊が採用するSM3が2029年前半、PAC3を含むパトリオットが2029年中盤、THAADが2029年後半に補充される見通しである。 CSISは、問題は資金ではなく時間であり、生産ラインの増設には時間がかかり、人員や部品の不足が課題だと指摘した。

そのため、米軍はミサイル在庫の回復までの数年間は脆弱になるとして、短距離・中距離の対地攻撃能力などで代替する措置を取るよう求めている。 この問題は、同盟国である日本の調達計画にも影響を与える可能性があり、日本政府が計画しているトマホーク最大400発の納入が大幅に遅れるとの報道もある。 CSISの試算は、米国防総省がギャップを埋める計画を早期に策定する必要性を強調している





Sankei_news / 🏆 68. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CSIS ミサイル補充 トマホーク 対イラン作戦 米軍

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

アメリカが遂に日本政界の媚中派を名指し批判──二階氏や今井氏などワシントンのシンクタンク、戦略国際問題研究所（CSIS）が安倍首相を媚中へと向か...

Read more »

河野氏「将来シックス・アイズに」 日経・CSISシンポ日本経済新聞社は23日、都内で米戦略国際問題研究所（CSIS）と共催の第17回シンポジウム「日米新政権と米中相克の時代」を開いた。河野太郎規制改革相（前防衛相）はビデオでの基調講演で、新型コロナウイ

Read more »

JR東｢風通しがいい｣新型ホームドアは何が違うか 南武線で導入開始､設置加速の切り札になる？都市部の鉄道では、ホームからの転落事故防止に大きな効果のあるホームドアの整備が進んでいる。東京都心部では都営地下鉄が全駅に設置を完了したほか、東京メトロもかなりの路線で進んでいる。JR東日本は、2031年…

Read more »

31年女子W杯の日本招致できず「非常に残念」も、宮本恒靖会長は決意新た「間違いなく、良い流れがある今…」日本サッカー協会(JFA)は6日、宮本恒靖会長のコメントを発表。5日の国際サッカー連盟(FIFA)理事会の決議で、2031年、35年の女子ワールドカップにホスト国として立候補できなくなったことを受け、「2031年のFIFA...

Read more »

リニア山梨県駅、完成時期明確化で部分開通待望論が強まる 実験線駅としての活用案などJR東海がリニア中央新幹線の山梨県駅（仮称）の建設工事契約を17日に結び、令和13（2031）12月に完成させる計画を示したことで、山梨県駅と品川駅などへの先…

Read more »

31年女子W杯は4カ国で共催へ サッカー、米国などが立候補 (2025年11月29日)国際サッカー連盟（FIFA）は女子ワールドカップ（W杯）の開催地立候補を28日に締め切り、2031年...

Read more »