米ペンシルベニア州で半世紀近く前の女性2人殺害、同一犯と当局が判断 DNA解析で容疑者浮上

米ペンシルベニア州ワシントン郡の当局が、1976年と77年に起きた若い女性2人の殺人事件を同一犯によるものと明らかにしました。DNA解析で浮上したジェームズ・リチャード・クラーク容疑者は、いずれも否認も確認もされていない段階です。

米ペンシルベニア州 ワシントン郡 の当局は、半世紀近く前に起きた若い女性2人の殺人事件について、同一犯による犯行との見方を明らかにしました。事件はいずれも未解決のまま長年放置され、遺族は犯人が誰なのか分からないまま悲しみを抱えてきました。

当局は、ジェームズ・リチャード・クラーク容疑者が事件に関与した疑いがあるとしています。ペンシルベニア州警察のジェームズ・ペトロスキー氏は、DNA解析の結果として、2人を殺害したのは同一犯だと説明しました。ただし、クラーク容疑者は捜査段階にあり、罪状は確定していません。

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スーザン・ラッシュさん殺害と遺体発見の経緯

1976年の夜、スーザン・ラッシュさん（当時21）は勤務先のショッピングセンターを出る姿が目撃されたのを最後に行方が分からなくなりました。教会で家族と合流し、感謝祭前夜の夕食を共にする予定でしたが、姿を見せることはありませんでした。

翌朝、ラッシュさんの兄弟が市内を捜索し、道路脇に放置されたラッシュさんの車を発見しました。ペトロスキー氏によると、車には鍵がかかっており、トランクの中からラッシュさんの遺体が見つかりました。警察の発表では、ラッシュさんは性的暴行を受けたうえ、首を絞められて窒息死していました。

地元紙ピッツバーグ・ポスト・ガゼットの報道によると、遺体には急いで衣服を着せられたような形跡がありました。ラッシュさんが身に着けていたのは緑色のスラックスと、裏返しになったタートルネックのセーターのみでした。ブラジャーと下着は車内の座席に置かれていたと、当時の地元検視官が同紙に証言しています。

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地元や州の捜査員は手を尽くしましたが、ラッシュさんを殺害した人物は特定されないまま時間が過ぎました。

ブレンダ・リッターさん殺害とDNA解析による容疑者特定

ラッシュさんの事件から約半年後の1977年5月、ブレンダ・リッターさんも殺害されました。リッターさんは学校を卒業したばかりで、建設会社の事務員として働いていました。

77年5月19日の朝、リッターさんの母親が娘と話そうと交際相手の家に電話したところ、リッターさんが前の晩に雷雨の中を車で出発したまま帰宅していないことが判明しました。母親は警察に行方不明を届け出ました。

ペトロスキー氏によると、警察がヘリコプターで捜索した結果、車から約1.2キロ離れた丘でリッターさんの遺体が見つかりました。衣服は遺体から約15メートル離れた場所にあったということです。リッターさんも性的暴行を受け、首を絞められていました。

2008年には、リッターさんの事件の捜査で回収されたDNAが、米連邦捜査局（FBI）のDNA型データベース「CODIS」に登録されました。得られたのは身元不明の男性のDNA型でした。

事件が動いたのは2025年です。捜査員は両事件から得られたDNA証拠を、未解決事件の捜査に協力する複数のバイオテクノロジー企業に送付し、詳しい解析を依頼しました。送付先にはサイバージェネティクスやオスラム、PTCラボラトリーズ、アイデンティファインダーズ・インターナショナルなどが含まれています。

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サイバージェネティクス社は、それぞれのDNAサンプルから身元不明の人物の遺伝子型を抽出し、2つの事件に関連性があるかを調べました。解析の結果、2つのDNA型が一致する可能性が極めて高いことが分かりました。

ペトロスキー氏によると、捜査員はこうしたDNA上の証拠をもとに容疑者像を割り出し、最終的にクラーク容疑者にたどり着きました。当局はDNA型からクラーク容疑者を特定した詳しい経緯について、これ以上明らかにしていません。

ただし、捜査に協力した企業は通常、遺伝子系図調査と呼ばれる手法を用います。これはDNA型をさまざまな家系図プラットフォームのデータと照合して親族を探し、家系図をたどって容疑者を絞り込むという方法です。

事件当時の居住地と今後の捜査の行方

ペトロスキー氏によると、クラーク容疑者は事件当時、ワシントン郡一帯に住んでいました。ラッシュさんを殺害したのは19歳、リッターさんを殺害したのは20歳の時だったとみられています。

一方で、当局は捜査が続いていることを理由に、クラーク容疑者に前科があったかどうかを明らかにしていません。今後、容疑者の関与を裏付ける証拠や手続きがどのように進むかが焦点になります。

今回の事例は、DNA解析技術の進展によって解決に至ったコールドケース（未解決事件）の最新例にあたります。ワシントン州では今年、チューインガムから回収されたDNAを手がかりに、当局が1980年代の殺人事件2件の犯人を特定しました。家系調査のために採取したDNAサンプルから遺骨の身元が判明し、65年に行方不明になった第2次世界大戦の退役軍人のものと分かった例もあります。

ラッシュさんとリッターさんの遺族にとって、長年抱えてきた疑問に答えが示される可能性が出てきたことは、大きな意味を持ちます。今後は当局による捜査の進展と、クラーク容疑者の法的な手続きの行方が注目されます。