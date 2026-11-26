12月18日の日米同時公開を控える映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に先駆け、米カリフォルニア ディズニーランド・リゾートでは、マーベルの人気キャラクターが続々と登場している。ディズニー・カリフ…

ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークの「アベンジャーズ・キャンパス」にファンタスティック・フォー＆H.E. R.B. I.E.が登場 ©Disney © 2026 MARVEL 12月18日の日米同時公開を控える映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に先駆け、米カリフォルニア ディズニーランド・リゾートでは、マーベルの人気キャラクターが続々と登場している。

ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク内の「アベンジャーズ・キャンパス」では、ファンタスティック・フォーに加え、バッキー・バーンズとエレーナ・ベロワにも期間限定で会うことができる。 11月20日から「アベンジャーズ・キャンパス」に初登場したのは、ミスター・ファンタスティック、インビジブル・ウーマン、ヒューマン・トーチ、ザ・シングの4人からなるファンタスティック・フォー。 ロボットアシスタントのH. E.R. B.I.

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E.（ハービー）も姿を見せる。 ファンタスティック・フォーは、「アベンジャーズ・ヘッドクォーター」付近に設置されたモバイル・ラボを拠点に、アベンジャーズとともに宇宙で起きている異変を調査しているという設定。 科学の天才や宇宙エネルギーを操るヒーロー、炎をまとって飛行するヒーロー、驚異的な怪力を持つヒーローなど、それぞれ異なる能力を持つメンバーとの出会いを楽しめる。 さらに、11月27日からは、映画『サンダーボルツ*』で共闘し、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にも登場するバッキー・バーンズとエレーナ・ベロワが、期間限定で「アベンジャーズ・キャンパス」に初登場する。