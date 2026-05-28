米セントルイス連銀総裁、6カ月以内のディスインフレなければ利上げの可能性を示唆 AIのインフレ抑制効果には懐疑的

米セントルイス地区連銀のムサレム総裁は、今後6カ月以内にインフレの緩和が見られなければ利上げが必要になる可能性があるとの認識を示した。経済会議で、リスクは労働市場よりもインフレ側に傾いており、インフレが目標に収束しないリスクを指摘。また、AIによる生産性向上がインフレを抑制するとの期待については懐疑的で、現時点でその効果を政策判断材料とすることのリスクを強調した。

米セントルイス地区連銀の ムサレム総裁 は28日、今後6カ月以内に インフレ 率が再び緩和しなければ、 利上げ が必要になる可能性があるとの見方を示した。 レイキャビクで開催されたアイスランド中銀とノースウェスタン大学共催の経済会議で同総裁は、「今後1─2四半期でディス インフレ が見られなければ、懸念すべき状況になる」とし、連邦準備理事会（FRB）の 利上げ が必要になり得るシナリオを示した。

また、「現時点では、リスクは労働市場よりもインフレ側に傾いているというのが私の見解だ」と指摘。 インフレ率が目標水準に戻るにはより長い時間がかかるというのが基本見通しだとし、「インフレ率がわれわれの望むように目標に収束しないリスクがある」との見方を示した。 このほか同総裁は、人工知能（AI）が生産性の向上を促しインフレを抑制するとの期待に懐疑的な見方を示唆。

「実質政策金利が（FRBの）長期的な中立水準を下回り、インフレが目標を大幅に上回り、労働市場が安定している状況において、将来の生産性向上の見通しを当てにして足元のインフレ問題を解決しようとするのはリスクが大きい」とし、AIがインフレに将来与える影響への期待に基づいて行動することは逆効果になりかねないと強調した。 同時に「生産性向上がインフレ圧力を緩和する可能性が高いという証拠が明確になれば、政策見解を調整する用意がある」と言及。

ただ現時点では、AIが生産性にどの程度寄与するかは未知数だとし、既に半導体やデータセンターの需要に圧力がかかっていることは明らかだと述べた





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セントルイス連銀 ムサレム総裁 インフレ 利上げ AI 生産性

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