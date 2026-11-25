米サイバーセキュリティー企業のCrowdStrikeは11月23日、企業のネットワーク通信を保護する米Zscalerの買収で合意したと発表した。買収後は、パソコンやサーバーを守る同社のセキュリティー基盤「Falcon」に、端末とクラウドサービスなどの間の通信を守るZscalerの機能を組み込む。

クラウドストライクによるゼットスケーラー買収の発表資料（画像：CrowdStrike） クラウドストライクはパソコンやサーバーなどの不審な動作を検知し、サイバー攻撃を防ぐ製品に強みを持つ。

ゼットスケーラーは従業員やアプリが社内システムやクラウドサービスに接続する際の通信を検査し、不正アクセスや情報流出を防ぐサービスを手掛ける。 両社はこれまでも製品の連携を進めており、共通の顧客は2000社を超える。 買収後はクラウドストライクのセキュリティー基盤「Falcon」にゼットスケーラーの機能を組み込み、端末の動作やネットワーク通信のデータを一元管理する。 企業が導入するAIエージェントについても、不審な動作の検知からシステムやデータへのアクセス制御までを一体で担う。

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買収による販路の拡大も見込む。 ゼットスケーラーの顧客のうち約8000社は、クラウドストライクの顧客ではない。 両社の顧客が一つの契約で双方の製品を追加導入できるようにし、販売拡大につなげる。 統合後の年間経常収益（ARR）は100億ドルを超える見通しだ。

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ゼットスケーラーの普通株式1株につき、クラウドストライクの普通株式1.135株を割り当てる。11月20日の終値をもとに算出したゼットスケーラーの1株あたりの買収価格は約260ドルで、同日の同社株の終値を約34％上回る。