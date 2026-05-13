米インフレ加速でドル上昇、FRB新議長就任と世界情勢が市場に波紋を広げる

米国の卸売物価指数の予想外の上昇を受けてドルが買われる中、FRBの新議長就任や米中首脳会談、英国内政の混乱など、複合的な要因が外為市場に影響を与えている現状を詳報します。

ニューヨーク外為市場の終盤において、米国の インフレ 指標が市場予想を大幅に上回ったことを受け、ドル買いが加速する展開となりました。 この結果、ドル指数は一時的に２週間ぶりの高値を更新し、投資家の間で米国の金利上昇への警戒感が高まっています。

現在の市場は、単なる経済指標の結果だけでなく、中国の北京で開催される予定のトランプ米大統領と習近平国家主席による首脳会談という政治的な大イベントや、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の新議長就任という金融政策の舵取り役の交代に強い関心を寄せています。 特に、米国の物価上昇が止まらない状況下での政策決定は、世界経済全体の方向性を左右するため、市場参加者は極めて神経質な反応を示しています。 具体的に注目を集めたのは、この日発表された４月の卸売物価指数（ＰＰＩ）です。

最終需要向け財・サービスを含むこの指数は前年比で６．０％上昇し、３月の４．３％から大幅に加速しました。 これは２０２２年１２月以来の極めて高い伸び率であり、市場に大きな衝撃を与えました。 背景には、イラン情勢の悪化に伴う緊張感からエネルギー価格が押し上げられたことがあり、米国内のインフレ圧力が再び強まっていることが浮き彫りとなりました。 アネックス・ウェルス・マネジメントのチーフエコノミストであるブライアン・ヤコブセン氏は、インフレが一気に加速したと分析しています。

特にガソリン価格が１５．６％という驚異的な上昇を見せたことで、輸送コストや流通コストの急騰は避けられない状況となりました。 ヤコブセン氏は、現時点ではこのエネルギー価格の上昇が企業の利益率を圧迫する脅威となっており、もしこの高止まりの状態が長期化すれば、最終的には企業がコストを価格に転嫁し、消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇、つまり一般消費者の生活への直接的な打撃として波及することを強く懸念しています。

政治的な側面では、トランプ大統領が中国訪問を控えており、習近平主席とイラン紛争を巡って長時間にわたる協議を行う予定であることが報じられています。 しかし、トランプ氏は習氏の助けは必要ないという強気な姿勢を崩しておらず、外交的な駆け引きがドル相場に不透明感をもたらしています。 同時に、米上院がトランプ大統領の指名したケビン・ウォーシュ氏のＦＲＢ議長就任を承認したことも大きな焦点となっています。

ウォーシュ新議長は、トランプ氏が強く要望する利下げの圧力と、現実に目の前で起きているインフレ高進という正反対の課題の間で、極めて困難な舵取りを迫られることになります。 ＣＭＥのフェドウォッチによれば、市場は年内の利下げの可能性をほぼ完全に排除しており、むしろ１２月の会合で少なくとも２５ベーシスポイントの利上げが実施される確率は、１週間前の１６．３％から３５％へと急上昇しました。 これは、市場がＦＲＢに対してよりタカ派的な姿勢を期待、あるいは想定し始めていることを示唆しています。

一方、円相場に目を向けると、対ドルで０．１８％安の１ドル＝１５７．８８円まで下落しました。 この状況に対し、黒田東彦前日銀総裁は都内で行われたイベントにおいて、日本経済の潜在的な実力から考えれば、ドル円の均衡レートは１２０円から１３０円程度であるという見解を示しました。 現在の１５０円台後半という水準は、ファンダメンタルズから大きく乖離しているという指摘です。

その上で、黒田氏は為替レートが１６０円という心理的節目に乗せようとする動きが出れば、日本政府が為替介入に踏み切る傾向があるため、容易に１６０円を突破するような極端な円安が進むとは考えにくいとの見方を示しました。 これにより、さらなる円安進行に対する一定の抑制期待が市場に広がりましたが、日米の金利差という根本的な要因が解消されない限り、円の弱含み基調は根強いと考えられます。 欧州市場では、英ポンドが０．１７％安の１ドル＝１．３５１３ドルまで下落しました。 この背景には、イギリス国内の深刻な政治不安があります。

地方選挙での惨敗を受けて、労働党内部からスターマー首相の退陣を求める声が急速に拡大しており、政権基盤が揺らいでいます。 実際に、司法省のアレックス・デービスジョーンズ政務官や保健省のズビル・アーメド政務官といった重要ポストにある人物が、首相の指導力不足に抗議して辞任するという事態に至りました。 政治的な混乱は投資家の信頼を損ない、通貨への売り圧力として作用します。 イギリスが直面している政治的な不安定さは、経済政策の停滞を招くリスクがあり、ポンドのさらなる弱含みを誘発する要因となっています。

総括すると、現在の外国為替市場は、米国の強力なインフレデータという経済要因、FRBの体制変更という制度要因、そして米中関係や英国内政という政治要因が複雑に絡み合った状態にあります。 ドルはインフレ懸念に伴う金利上昇期待で買われ、円とポンドはそれぞれ日米金利差と政治的不安という異なる理由で売られる展開となりました。

今後の焦点は、ウォーシュ新議長がどのようなメッセージを発信し、市場の利上げ期待をどうコントロールするのか、そしてトランプ大統領の外交姿勢が地政学リスクを軽減させるのか、あるいは増幅させるのかという点に集約されるでしょう。 世界的に物価上昇が止まらない中で、各国中央銀行がどのようにバランスを取るのか、市場は引き続き高い緊張感を持って注視しています





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