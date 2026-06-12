米イラン合意期待で欧州株が上昇 原油安で旅行・娯楽関連が大幅高 英国GDPはマイナス成長

米国とイランの戦闘終結合意への期待から欧州株式市場が上昇。原油価格下落を背景に航空・旅行株が買われた一方、石油株は下落。英国GDPは0.1%減と8月以来のマイナス。イングランド銀行調査で国民の長期インフレ期待が過去最高。利回りは低下傾向。

欧州の株式市場は米国とイランの戦闘終結に向けた合意への期待から上昇して取引を終えた。 幅広いセクターで買い注文が広がり、主要な株価指数が軒並み上昇した。 英国の代表的な株価指数であるＦＴＳＥ１００種指数は週間で１．００％上昇し、中型株で構成されるＦＴＳＥ２５０種指数は同じく週間で１．１５％、さらに広範なＦＴＳＥ３５０種指数も上昇した。

特に、原油価格の下落が材料視され、旅行・娯楽関連セクターが大きく値を伸ばした。 ＥＵのストックス・ヨーロッパ６００種指数は週間で１．６９％上昇し、スペインのＩＢＥＸ指数は終値としての史上最高値を更新した。 航空株は原油価格下落によるコスト削減期待から買われ、ブリティッシュ・エアウェイズの持ち株会社ＩＡＧが７．１％、格安航空会社ウィズエアーが５．４％上昇した。 仏蘭航空大手エールフランスＫＬＭは８．４％、独航空大手ルフトハンザは５．２％、旅行大手ＴＵＩは８．７％それぞれ値上がりした。

一方、石油・ガス株指数は原油価格下落の直撃を受け、売り圧力が強まった。 英国の石油・ガス株指数は前日比１．７８％安、ＥＵの石油・ガス株指数も０．９６％下落した。 個別銘柄では、デンマークの製薬大手ノボノルディスクが１．７％上昇し、英当局が同社の経口肥満症治療薬を承認したことが好感された。 債券市場では利回りが低下した。

独２年債利回りは５ベーシスポイント低下して２．６１９％、一時１０日ぶりの低水準となる２．５８１％まで下げた。 独１０年債利回りも２ベーシスポイント低下して３．００２％。 伊２年債利回りは６ベーシスポイント低下して２．８０４％となった。 利回りの変動は中東情勢に起因する地政学リスクと連動しており、トレーダーはホルムズ海峡の封鎖状況が長期化するかどうかを注視している。

長期にわたる供給混乱による原油価格高騰は、更なるインフレを招き、主要中央銀行の追加利上げを促す可能性が懸念される。 英国経済の先行きにも不透明感が増している。４月の英国内総生産（ＧＤＰ）は前月比０．１％減少し、２０２５年８月以来のマイナス成長となった。 イングランド銀行（英中央銀行）の四半期調査によれば、今年５月時点における英国民の長期的なインフレ期待は過去最高水準に達しており、家計の物价感応度が高まっている。 こうした環境下、中央銀行の政策判断は一層困難さを増す。

株式市場は当面、地政学リスクの行方と金融政策の転換点を巡る神経質な展開が続く可能性が高い





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