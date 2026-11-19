米AI企業アンソロピックのIPOに日本で1.5兆円を超える需要が集まった。過去最大の調達規模となり、AI市場の先行きへの投資家の見方は強気派と慎重派に分かれている。

米AI企業の アンソロピック が、米国東部時間19日に ナスダック 市場へ上場した。関係者によると、日本国内では約4700億円の募集に対して需要が1.5兆円を超えたという。株式の公開に先立つ需要の強さが、今回の上場で最も注目された点である。

今回のIPOは、6月に上場した米スペースXを上回る旺盛な需要を集めたとみられている。ただし、アンソロピックの上場を取り巻く空気は、スペースX上場時の一方向の熱狂とは異なっていた。

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アンソロピックIPOの日本需要は1.5兆円超に

日本での需要は、約4700億円の募集額に対して1.5兆円を超えた。関係者の説明では、この規模の需要が集まったことが、今回の上場が国内の投資家から高い関心を集めた証拠になるという。

みずほ証券が実施した顧客の需要調査でも、個人投資家や富裕層の関心の高さが示された。1億円以上の購入希望は1000件超に上り、そのうち新規契約は100件超だった。

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なかには100億円の購入を希望する投資家もおり、こうした富裕層の購入希望額は合計で2000億円超に達している。大口の購入希望が積み上がったことが、需要全体を押し上げた要因の一つとみられる。

投資家の需要が強かったことから、アンソロピックは仮条件の上限から価格を引き上げてプライシングした。公募する株式数も増やしており、需要の強さが条件面にも反映された形である。

強気派と慎重派に割れた投資家の温度差

関係者によると、全体として投資家の反応は二分されていたという。アンソロピックへの投資判断は一様ではなく、強気と慎重の見方が並存していた。

強気派は、アンソロピックを「AIの本丸」の一角と捉えている。関連銘柄に投資するのではなく、AIの成長の恩恵を直接受けられる企業として、大口の資金を投じたとされる。

一方の慎重派は、生成AI市場の競争激化と成長の持続性を見極めたいとして、今回の購入を見送った。AI市場全体の先行きに対する懸念が、判断を慎重にさせた背景にあるという。

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スペースXのIPOでは、投資家の間で一方向の熱狂が見られた。これに対して今回は、AI市場の先行きに慎重な声も聞かれ、投資家心理には温度差があったようだ。

過去最大のIPOが示す資金規模と評価額

アンソロピックは、IPOに伴い世界で813億1000万ドル（約13兆円）を調達した。スペースXのIPOを上回り、この種の株式公開として過去最大の規模となった。

公募する株式数が増えたことは、資金調達の規模を広げる動きだった。投資家の強い需要を背景に、仮条件の上限を上回る価格で公募が決まった点も今回の特徴である。

評価額は約1兆5000億ドル（約240兆円）とされた。この水準は、上場後の株価動向とあわせて、アンソロピックの企業価値をどう評価するかという点で市場の関心を集めるとみられる。

今回の記事では、上場後の具体的な日程や追加の手続きは示されていない。今後は、強気派が見込む成長の恩恵と、慎重派が指摘する競争激化や成長の持続性が、株価と投資家心理にどう反映されるかが焦点になる。