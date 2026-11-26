【11月26日 AFP】米政府が過剰生産をめぐる数か月にわたる調査を終え、新たな関税案を発表したことを受け、中国や欧州連合（EU）など主要国・地域が反発している。米国と各国との貿易摩擦は、同盟国か対立国かを問わず、新たな局面を迎える可能性がある

【11月26日 AFP】米政府が過剰生産をめぐる数か月にわたる調査を終え、新たな関税案を発表したことを受け、中国や欧州連合（EU）など主要国・地域が反発している。 米国と各国との貿易摩擦は、同盟国か対立国かを問わず、新たな局面を迎える可能性がある。

米政府は、米連邦最高裁がドナルド・トランプ大統領による従来の関税措置を無効とする判断を下した数日後に調査を開始。 その結果を踏まえ、日本を含む14か国・地域に対し、最大20％の関税を課す案を提示した。 一般からの意見公募を経て、早ければ来年1月に発動される見通しだ。 木原稔官房長官は、「日本には非市場的な政策や慣行、構造的な過剰生産能力は存在しない」とし、日本を対象とする措置案が発表されたことは「遺憾だ」と述べた。

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欧州委員会のオロフ・ギル報道官は、「EUと米国は、世界的な過剰生産能力の問題について共通の懸念を抱いている。 その多くは国家主導によるもので、第三国に集中している。 共同での対応が取られていないことは遺憾だ」と述べた。 中国に対しては、対象国・地域の中で最高水準となる20％の関税が提案されている。