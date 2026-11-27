Ahmad Ghaddar Ahmed Rasheed Marianna Parraga [ロンドン／バグダッド／ヒューストン ２７日 ロイター] - トランプ米政権が今年に入り、ベネズエラとイラクに

- トランプ米政権が今年に入り、ベネズエラとイラクに石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）脱退を検討するよう促し、ベネズエラがＯＰＥＣに年間分担金を支払うのを阻止していたことが分かった。

事情に詳しい関係者１０人が明らかにした。 協議に詳しい関係者によると、米当局者は当時、両国での原油増産と投資拡大を働きかけていた。 ＯＰＥＣの生産制限がいずれ、こうした目標の制約になりかねないと懸念する声もあったという。 米国は両国に対し強い影響力を持つ。１月のマドゥロ大統領拘束後、ベネズエラの国家資金へのアクセスを管理している。

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一方、イラクの石油収入は２００３年のイラク戦争の名残として、今もニューヨーク連銀の口座を経由している。 米国務省は、ベネズエラがＯＰＥＣ分担金を支払うのを阻止したかどうかに関する質問に回答しなかった。 ただ、米政府がベネズエラの国家資金の使途を決定する権限を持っていることは認めた。 この資金は現在、マドゥロ氏拘束後に開設された米管理下の口座に保管されている。