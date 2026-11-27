米連邦通信委員会（FCC）は、イーロン・マスク氏率いる米宇宙企業スペースXに対し、人工知能（AI）を支えるデータセンターを構築するため、宇宙空間に100万基の衛星を配備することを承認した。

フロリダ州にあるNASAケネディ宇宙センターから、衛星機器を搭載したスペースXのロケット「ファルコンヘビー」が打ち上げられる様子＝2024年6月25日/Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP/Getty Images 米連邦通信委員会（FCC）は、イーロン・マスク氏率いる米宇宙企業スペースXに対し、人工知能（AI）を支えるデータセンターを構築するため、宇宙空間に100万基の衛星を配備することを承認した。

今回の決定は、イノベーション（技術革新）と経済成長を加速させると期待されるAI分野で、米国が世界の主導権を握ろうと競争する中で下された。 AIの活用はスペースXの成長戦略の中核でもある。 だが同社は6月の新規株式公開（IPO）に先立ち規制当局に提出した文書で、宇宙へのデータセンター設置は「実証されていない」技術に依存しており、「商業的に成り立たない可能性がある」と警告していた。

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FCCは25日の声明で、軌道上の100万基のコンピューティングモジュールで構成されるスペースXの衛星コンステレーション「スターマインド」の配備は、AIの計算能力に対する「急速に高まる需要」を満たす一助になると説明。 また、配備される衛星は「地球上で利用される膨大なデータを処理する」とした。 AIデータセンターは膨大なエネルギーを要する。 マスク氏は太陽エネルギーを活用できる軌道上データセンターの構想を支持してきた。