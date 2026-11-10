篠崎元志が住之江で10年ぶり8度目のG1優勝を飾る

ボートレース住之江で開催された第54回高松宮記念特別競走で篠崎元志が優勝。10年ぶりのタイトル獲得により、次大会でのSG制覇へ向けた意気込みを示した。

ボートレース住之江 において、最終日の10日に実施された第54回 高松宮記念特別 競走の優勝戦で、 篠崎元志 選手が決勝第12レースを制し、10年ぶりとなる8度目のG1タイトルを獲得しました。福岡支部所属の40歳である 篠崎元志 選手は、インコースから逃げ切りで優勝し、1100万円の優勝賞金を手にしました。

篠崎元志の10年ぶりのG1タイトル獲得

この勝利により、篠崎元志選手は2016年の本大会以来という長い間隔を経て、念願のG1優勝を遂げました。表彰式ではファンから「おめでとう」と祝福の声が上がると、赤く腫れた目尻を拭いながら涙を浮かべました。彼は「本当に長かった」とその心境を振り返り、このタイトルがどれほど待ち望まれていたかを物語る場面となりました。13年と15年には当所のグランプリで優出するなど頂点争いまで持ち込んだ経験はありますが、特別戦タイトルは16年の今大会が最後となっており、この勝利には特別な意味があります。

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レースの結果は2着に3号艇の池田浩二選手、3着に2号艇の篠崎仁志選手という、2番人気の決着となりました。篠崎元志選手にとって、今回は特別戦での長年の渇望を晴らす重要な転機となりました。また、今年1月の芦屋周年の準優出遅れにより、半年間G1参戦停止というペナルティーを負っていた苦難の時期を乗り越えた象徴的な勝利ともなっています。この結果を受け、篠崎元志選手は次走のびわこG1開設74周年記念（14日開幕）でさらなる加算を目指すと発表しています。

レース展開と天候への対応戦略

優勝戦の展開については、コース取りで選手たちが大きく動くことはなく、進入は3対3の枠なりとなりました。篠崎元志選手は2Mブイを入ったあたりの楽な起こしで、コンマ14というスタートタイムを記録しました。対する池田浩二選手はコンマ09というトップSを決めたものの、S後に伸び返して1M先制する展開となりました。篠崎元志選手は「スタートはもう少しいきたかったけど、しっかりターンはできました」と述べており、他艇の攻めを完璧に封じ、一気に押し切る形での勝利でした。

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天候面でも終日やや強めの追い風が吹いていたものの、優勝戦の時点では追い風2メートルに収まり、選手に有利に働きました。篠崎元志選手は「レース場に着いた時は嫌だなと思いましたが、優勝戦の時は風も収まってくれたので」と、天気の変化を味方につけたことを明かしています。エンジン面でも、予選道中の整備でパワーを高め、ファイナルでは「足は良かったですね」と調整がしっかりとしたもので、勝利への準備は完璧だったと言えます。

賞金獲得とSGチャレンジカップへの影響

今回の優勝により獲得した賞金は1100万円ですが、賞金ランキング上位18位以内に入っても650万円程度に抑えられたり、SGチャレンジカップ（とこなめ）への出場権を得ることはできない状況です。篠崎元志選手は、今回の勝利を真の復活への起点と位置づけています。彼は「今年のグランプリは無理なので、来年のSGを勝てるように、つながるような走りをしていきたい」と、来年のSG制覇へ向けた抱負を語りました。

この宣言は、単なる一戦の勝利にとどまらず、長期的なキャリアビジョンを示すものとして捉えられています。特に、SGチャレンジカップに出場権がないことからも、今年中に一気に頂点へ登り詰めることが困難な環境であることが示唆されます。そのため、篠崎元志選手は来年に向けての連続した好成績を目指し、そのための基礎作りとしての走りを行う意向を示しています。この姿勢は、過去に頂点に立った経験を持つベテランレーサーならではの慎重かつ前向きなアプローチと言えます。

次大会への意気込みと今後の展望

篠崎元志選手は、次走のびわこG1開設74周年記念（14日開幕）でのさらなる活躍を誓っています。この大会は、彼のG1優勝をきっかけとした加算目標の第一歩となる重要な舞台です。10年ぶりのタイトル獲得という実績を踏まえ、ファンや関係者からの期待は高まっています。篠崎元志選手自身が「イケメンレーサー」として大舞台での再びの活躍を約束しているように、その技術と精神力はさらに進化していくことが予想されます。

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また、過去に芦屋周年での準優出遅れによるペナルティーを経験しているため、今回の勝利は精神的な回復を示すものでもあります。この経験をバネに、今後はより安定した成績を残すことが求められます。篠崎仁志選手や池田浩二選手といったライバルたちの存在も、彼のモチベーションを高める要因となっています。次大会では、より厳しい競争が予想されるため、篠崎元志選手のパフォーマンスが注目されます。今後のレース展開を通じて、彼の真の実力と成長がさらに明らかになることが期待されています。