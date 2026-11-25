アーティスト・デザイナーの篠原ともえがファッション性や話題性に富んだ人に贈られる日本メンズファッション協会主催『第55回ベストドレッサー賞』の「学術・文化部門」を受賞。25日に都内で行われた授賞式に…

アーティスト・デザイナーの篠原ともえがファッション性や話題性に富んだ人に贈られる日本メンズファッション協会主催『第55回ベストドレッサー賞』の「学術・文化部門」を受賞。25日に都内で行われた授賞式に出席した。

選考理由は「幼い頃からものづくりに興味を持ち、デビューから一貫して自ら衣装を制作する篠原ともえさん。 デザイナーとして有名アーティストのステージ衣装を手がけ、2020年にはデザイン会社を立ち上げるなど、表現の場を広げ続けています。 素材にこだわり、自分が『好き』と感じるものを形にして届ける、自由で新しい美しさを追求するベストドレッサーです」という内容だった。 黒のロングドレスに、袖周りには白いふんわりとしたものが。

Also read “上京ガール”川口葵、地元で30歳年上・岡田圭右と2ショットで素の表情 道中「言わないと罪悪感が…」過去告白も

「この受賞のために製作をしたんですけれども、実はこの和紙で作った袖なんです。 今、私は和紙に夢中でこれは土佐典具帖紙という高知県日高村というところで作られている和紙なんです。 世界一薄い和紙なんです。 軽やかですよね。

Advertisement

まだまだ日本には美しい素材、可能性のあるものがたくさんあるので、そういう新しいアイテムのファッションに取り入れるという自分なりの表現をデザインを組み込みながら活動しています」と笑顔で話していた。 1972年よりスタートした同アワードは、マスコミ、歴代受賞者によるアンケート結果と、選考委員会による最終審査をもとに各分野から受賞者を決定する。 今年は「政治部門」を高市早苗首相、「経済部門」を東レの大矢光雄CEO、「学術・文化部門」をアーティスト・デザイナーの篠原、「芸能部門」を歌手の氷川きよし、俳優の古川雄大、俳優の上坂樹里、「特別部門」をシャディの浜野幸也社長が受賞した。