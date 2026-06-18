範馬刃牙が最強を賭けて対決！クローン宮本武蔵復活の致命的な衝撃

東京スカイツリーの地下研究所で、伝説の剣豪・宮本武蔵がクローン技術によって現代に復活。彼の圧倒的な強さは世界を震撼させ、すべての格闘家を巻き込む史上最強の戦いが始まる。

輝く満月を背に鋭い眼差しで地上を見下ろす 宮本武蔵 の姿から幕を開ける本映像。 範馬刃牙 の肉体にはこれまでの激闘の数々が刻み込まれ、極限まで鍛え抜かれた圧倒的な存在感を放っています。

刃牙が立ち向かうのは、地下深くの研究所で、亡骸からクローンを作り出す禁忌の実験により、現世へと復活させられた伝説の剣豪・宮本武蔵。 愚地独歩、渋川剛気、範馬勇次郎、本部以蔵ら現世を背負う強者たちを前に、圧倒的な威圧感とともに凄まじい速度で刀を振るう武蔵の姿は、まさに最強の象徴そのもの。 地下闘技場で武蔵に挑みかかる刃牙の覚悟に満ちた表情や、凄まじい野性を宿したピクル、豪快に拳を振るう花山薫など数多の宿敵たちが目まぐるしく展開されます。

刃牙と武蔵の激突は、互いの全てをぶつけ合う壮絶な一戦として描かれ、本編への期待がいっそう高まる映像となっています。 世界一の格闘マニアである徳川光成が所有するスカイツリーの地下深くの研究所。 そこで禁忌の実験が行われようとしていた。 その実験とは最新鋭の科学技術によって伝説の剣豪、宮本武蔵の亡骸からクローンを作り出し、現世へと復活させる事。

究極の武、剣聖、天下無双とありとあらゆる強さの称号と賞賛をほしいままにしてきた武蔵の復活は、この現代の日本、いや世界中を震撼させ、非常事態へと叩き込む。 地下闘技場戦士の面々や刃牙、そして勇次郎。 すべての闘いに生きる者たちを巻き込んだ時代を超えた史上最強決定戦が今、幕を開ける





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