箱根リトリートで愛犬と過ごす贅沢な時間 クリエイターが映像で表現

箱根・仙石原のフォレストリゾートホテル「箱根リトリート före & villa 1/f」が、クリエイターアンバサダープログラムを通じて愛犬との滞在価値を映像化。ドッグフレンドリーヴィラ「いぶき」での自然体な時間を提案します。

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原に位置するフォレスト リゾートホテル 、箱根リトリート före & villa 1/f は、豊かな自然に囲まれた静謐な環境の中で、日常から離れた特別な時間を提供するリゾート施設です。

澄んだ空気と深い森の静けさ、四季折々に表情を変える自然環境の中で、訪れる人それぞれの感覚や過ごし方に寄り添いながら、新たな気づきや発想が生まれるきっかけとなる時間を育んでいます。 当ホテルでは、クリエイターとの協働を通じて滞在体験の価値を拡張する「クリエイターアンバサダープログラム」を展開しており、その一環として、愛犬と宿泊できるドッグフレンドリーヴィラを舞台に、滞在の情景や空気感を映像として表現する試みが行われました。 今回着目されたのは、「愛犬とともに過ごす時間」そのものです。

設備や機能としてのドッグフレンドリーではなく、自然の中で愛犬と向き合い、同じ空間で静かに時間を重ねる行為が、旅の記憶としてどのように刻まれていくのか。 その感覚的な価値を映像という手法で可視化することを目的としています。 本企画で映像制作を担当したのは、映像クリエイター兼ドローンパイロットのKomy氏で、企業やブランドのプロモーションビデオ、観光PR、ドキュメンタリーなど幅広い分野で活動しています。

Komy氏は、この取り組みについて、「箱根リトリートのドッグフレンドリーヴィラは、愛犬と泊まれる宿という枠を超え、自然の中で犬と人が同じ時間の流れを共有できる場所だと感じた」と語っています。 撮影を通して印象的だったのは、森の静けさや空気の変化に愛犬が素直に反応し、次第にリラックスしていく様子であり、人が自然に身を委ねるように犬も自然にほどけていく姿がこの場所の本質を象徴しているといいます。

また、客室内だけでなく敷地全体に流れる無理のない距離感や過ごし方を限定しない設計が、飼い主にとっても愛犬にとっても心地よい滞在につながっている点を評価し、特別なことをしなくてもただ一緒に森の時間を過ごすこと自体がここでは体験になるとその魅力を表現しています。 公開された映像では、言葉になりにくい空気感や愛犬との自然な関係性を映像ならではの視点で切り取っています。

箱根リトリート före & villa 1/f では、「暮らすように滞在する」をテーマにしたvilla 1/fにおいて、愛犬とともに宿泊できるドッグフレンドリーヴィラを展開しています。 対象客室は、プライベート温泉と専用テラスガーデンを備えた温泉スイート「いぶき」で、すべて独立型のヴィラで構成され、周囲の自然と調和した高いプライバシー性を確保しています。 テレビを設けない静かな客室環境の中で、自然の音や気配に耳を澄ませながら、愛犬と向き合う時間そのものを大切にする滞在を提案しています。

ホテル全体としては、モダンなホテル「före」全37室と独立コテージ「villa 1/f」全18棟から成り、2024年8月には新たに7棟のvillaが完成しました。 施設内には、薪火料理を楽しめる「WOODSIDE dining」、日本料理の料亭「俵石」、カフェ＆ラウンジ「cafe & lounge」、温泉「ONSEN f」、スパ「könoha spa」などが完備されています。

また、四季折々の植物や木々のゆらぎ、空の色や風の香りでくつろげる「free bird & terrace」では、ドリンク類や季節のウェルカムサービスをインクルーシブで楽しむことができ、北欧リゾートを彷彿とさせるデザインと共に至福のひとときを提供します。 オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドで、独自性のある滞在体験の提供とホテルそのものがエリアを巻き込んだデスティネーションとなることを目指し、国内18ホテルを展開しています。

入会金・年会費無料のメンバーシップ「CLUB ORIENTAL」では、魅力的な特典や会員限定プランを利用でき、箱根リトリート före & villa 1/f はその中でも特に自然との調和を重視した滞在を提供する施設として、多くのゲストに支持されています。 ここでは、日常の喧騒から離れ、森と共に過ごす時間そのものが最大の贅沢であり、愛犬と共に過ごすことでさらに深いリラクゼーションと記憶に残る体験を得ることができるでしょう





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箱根 リゾートホテル 愛犬 クリエイター 自然体験

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