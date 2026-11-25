アイオーデータが、Linuxベースの法人向けNASの新モデルを投入する。従来モデルのメリットを継承しつつ、処理性能をより向上し、ハードウェアとしてのメンテナンス性やセキュリティも高めている。

ボディーやベイの数以外の基本的な仕様は、シリーズで共通している。 CPUはIntelの「Atom x7433RE」（4コア：最大3.4GHz）で、メモリは8GB（DDR5規格）を備える。 OSはLinuxベースだ（シリーズ名の「L」はLinuxベースであることを示す）。

ネットワークポートは10Gbps対応（10GBASE-T）が2基、2.5Gbps対応（2.5GBASE-T）が1基の計3ポートとなる。10Gbps対応ポートはメイン通信とレプリケーション（複製）用に、2.5Gbpsポートは管理端末の接続に利用することを想定している。 最大接続端末数の目安は150台だ。 その他、外付けストレージのデータ吸い出し／バックアップなどに使えるUSB Standard-Aポートを本体正面に1基（USB 2.0規格）、背面に4基（USB 3.2 Gen 1／USB 5Gbps規格×3＋USB 3.2 Gen 2／USB 10Gbps規格×1）備えている。

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