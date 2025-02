筒井監督の魔法に魅了される - 映画『自由なファンシィ』大九明子監督インタビュー

大九明子監督が、映画『自由なファンシィ』で筒井監督の演出に魅了された体験談を語ります。撮影現場のエネルギー、役者の演技、そして映画全体が観客を巻き込む不思議な力について、たっぷり語っています。

大九明子 (映画監督)コメント\息を潜めてじっと本番を見守り、もう一度、もしくはOK!を宣言できること。それがどれだけ幸せな一瞬かということを、「孤独な惑星」撮影現場のメイキングを通して筒井さんから学んだ。\大先輩が、まるではじめて映画を作っているかのように、いまにも躍りださんばかりの勢いで「絶対OK!」と宣言する、その格好良さ。「 自由なファンシィ 」のあらゆるショットは、本番特有の不穏なスリリングさと晴れやかなOK!の幸せに満ちている。だからこそ、ラストのセリフがつい嬉しくなる。ファンシィさん、誰かがその名を呼ぶだけで、もうマジックがかかってしまう。\映画内の現実と虚構は混ざり合い、フレームの内外は入り乱れ、演技も演出も、いろんな境界を超えて迷宮へ。気づくと私も 筒井監督 の魔法にかけられていた。ファンシィさん(ゆかり)は自由なのかと素朴に考えてみると、全くそんなことはないように見える。むしろ自分自身がよくわからず、牢獄の中をのたうち回っているようだ。結果的にそれが周りの人間を振り回すことになるのだがしかし、この映画の最も感動的なことは、それらの苦しみを否定も肯定もせずに、映画全体で受け止めていること。できる限りの自由さによって!\岩瀬亮さん演じる主人公の振り回されっぷりは、懐かしさよりも「身に覚え」というレベルでもどかしく本当に素晴らしかったのだが、更に素晴らしいのは「ファンシィ」なヒロインを演じた松平英子さんの、観ているもの全てを惑わす「スペイシィ」な佇まいで、コントロールの効かないバラバラだった自分が終盤、まるで美しい星座の様に繋がっていく瞬間に目が離せなくなり、年甲斐もなくまた振り回されそうになるのだった。まだまだですね.

