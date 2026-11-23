筑波大が4-5で大商大に逆転負けし、39年ぶりの決勝進出を逃したが、川村卓監督は学生主体の野球が通用したと収穫を口にした。星野投手の対応や真鍋主砲の逆転本塁打、小林リリーフ投手の体調不良での力投など、試合の詳細と監督の振り返りが記されている。

筑波大（関東5連盟第2）が4－5で大商大（関西5連盟第1）に逆転負けし、39年ぶりの決勝進出を逃した。 筑波大・ 川村卓監督 （56）は悔しさをにじませつつも「学生主体の野球が全国でも通用した」と、収穫を口にした。

試合はプラン通りの入りだった。 DeNA1位の大商大・星野世那投手（4年＝近江）に対し、チェンジアップ対策として左打者を並べた。 初回2死一、三塁では、データ班が導き出した「ゴロゴー」（打球が転がったら速度、方向に関わらず即スタート）の積極的な走塁で先制点を奪った。 序盤に4点を奪う展開に、川村監督も「できすぎ」と振り返った。

Also read 【終了まであと7日】AGM PAD P3プレゼントキャンペーン開催中！公式Xフォロワー1,000人・1,500人達成で豪華スマートウォッチを追加！

しかし中盤以降、修正力を発揮した星野の前に追加点を奪えず、終盤に痛恨の逆転本塁打を浴びた。 相手主砲・真鍋慧外野手（3年＝広陵）に対しては、ライトがフェンス際まで下がる極端なシフトを敷き、歩かせる選択肢も頭をよぎる中で勝負を選択。 指揮官は「つながれる方が嫌だった。 勝負に行ったこと自体に悔いはない」と言い切った。

詰まりながらもスタンドへ運んだ真鍋のパワーについて、阪神佐藤輝明を引き合いに出した。18年の明治神宮大会1回戦で当時近大の佐藤に本塁打を浴びている。

Advertisement

「あのときの佐藤君に匹敵するか、それ以上」と話した。 一方、真鍋に1発を浴びたリリーフ小林理瑛投手（3年＝相模原）が、前日に約39度の発熱があり、体調不良を押しての登板だったことも明かした。 台所事情が厳しい中で力投を続けた右腕を「投げすぎなぐらい投げてくれた。 肩ひじを休めて来年へ臨んでほしい」とねぎらった。

これまで口を出しがちだった指導を控え、あえて見守ったことで選手たちが「自走」し始めたという。 川村監督は「監督が『勝とう、勝とう』としすぎてはいけないと彼らから学んだ。 学生主体の野球でも全国で十分通用すると分かった。 この積み重ねを来年以降へつなげたい」と前を向いた。