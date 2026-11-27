大学教員には華やかな経歴だけでなく､現場で培った実務経験や人脈が重要視される時代です。教育学の世界は学閥が物を言い､特定大学の出身者が有利とされます。その中で小中5校で校長を12年務めた元校長は､学閥の外から何を決め手に大学の教壇へ立ったのでしょうか。

■アカデミックシフト過去20回総まとめ（1回目、2回目はほぼ全文ご覧いただけます） 今回は、小中5校で校長を務め上げ、定年後に国立大学の教壇に立った人物を紹介する。 教育学の世界は学閥が物を言うとされるが、その実態はどうなのか。

福島大学人間発達文化学類人文科学コース特任教授の渡邊健順氏の歩みから、学閥の実態と突破口を探る。 共通教育センター特任准教授の川井崇禎氏を取り上げた。 企業研修での評価がヘッドハンターの目に留まり、約8年にわたって大学に迎え続けられている「スカウト型」の実務家教員だった。 人間発達文化学類（2027年度に教育学部へ改編予定）の人文科学コースの特任教授で、福島県内の公立小学校1校、中学校4校で校長を務めてきた経験がある。

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一般的に、学校の教員から大学教員へ。 その道があることは、あまり知られていない。 大学には教育学部や教員養成課程、国立の教育大学があり、学校現場での経験を生かせる授業もある。 学校教員にとって、大学教員は決して無縁の職業ではない。2021年3月に定年退職し、23年4月に特任教授に就任した。