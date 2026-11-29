肉体派グループBHNXが両国KFCホールでデビュー1周年記念公演を開催。ベンチプレスチャレンジを経て新曲RISEを初披露し、和田光平リーダーが感謝の言葉を述べた。

肉体派男性アイドルグループ「└ BHNX ┘（ビーハンクス）」の6人組は、29日に東京・両国のKFCホールにてデビュー1周年記念公演を開催した。この日はメンバー全員が勢揃いし、ファンの前で活動開始から1年の節目を祝う特別なパフォーマンスを披露した。 パフォーマンス終了後に行われた「ROAD TO 600」チャレンジでは、メンバー6人のベンチプレス合計重量600キロ達成が試みられた。当初の目標は、この重量をクリアすれば新曲「 RISE 」をライブで初披露することだったが、途中ハプニングが発生した。 羽田野 が右胸部のケガにより挑戦を断念したほか、他メンバーも目標重量を挙上できない事態となった。しかし、会場内では練習時の証拠映像が放映され、実は全員が各々の目標重量を上げていたことが証明された。 これにより、晴れて新曲「 RISE 」がライブ初披露される運びとなった。この曲は当日デジタルリリースされたばかりであり、ファンにとって新鮮な音楽体験を提供する形となった。この奇跡的な展開に、会場の雰囲気は最高潮に達した。 メンバーの1年間の振り返りと抱負 高橋憲太 は、多くの観客の前で1周年ライブを開催できたことへの喜びを明かし、満面の笑みで感謝の意を表した。その一方で、 杉浦豪 はHYROXという競技への出場など、肉体派グループとしての過酷な宿命に苦笑いを浮かべながら1年の活動を振り返った。 杉浦は、活動途中に自分たちが何者なのか分からなくなるほどの激しい変化があったことを明かした。肉体派としてのプレッシャーと、アイドルとしての活動の狭間で葛藤していた様子がうかがえる。 リーダーの 和田光平 は、1年間で数々の壁にぶつかり、それらを乗り越えてきたと総括した。一言では表せないほど濃密な時間を過ごせたことへの感慨を述べ、この成績は全てファンのおかげだと心から感謝を示した。 グループ愛と将来への決意を表明 和田光平 は、└ BHNX ┘というグループを心から愛していることを改めて告白した。この1年間の活動を通じて、自身が愛するこの場所を守り続けたいという強い思いに至ったと語った。 メンバー6人は、ファンと共に2年、3年、4年、そしてその先まで前に進み続けられるグループでありたいとの決意を明らかにした。この宣言は、今後の活動への意欲の高さを示すものとなった。 今回の1周年記念公演は、過去の振り返りと将来への誓いが交錯する内容となった。ハードなトレーニングとパフォーマンスの両立という宿命を抱えながら、グループとしての絆を深めた一日となった。 新曲「 RISE 」の初披露は、メンバーたちの成長と挑戦の証であり、ファンとのつながりをさらに強固にする契機となった。 BHNX の今後の活躍に注目が集まる。.

肉体派男性アイドルグループ「└BHNX┘（ビーハンクス）」の6人組は、29日に東京・両国のKFCホールにてデビュー1周年記念公演を開催した。この日はメンバー全員が勢揃いし、ファンの前で活動開始から1年の節目を祝う特別なパフォーマンスを披露した。

パフォーマンス終了後に行われた「ROAD TO 600」チャレンジでは、メンバー6人のベンチプレス合計重量600キロ達成が試みられた。当初の目標は、この重量をクリアすれば新曲「RISE」をライブで初披露することだったが、途中ハプニングが発生した。

羽田野が右胸部のケガにより挑戦を断念したほか、他メンバーも目標重量を挙上できない事態となった。しかし、会場内では練習時の証拠映像が放映され、実は全員が各々の目標重量を上げていたことが証明された。

これにより、晴れて新曲「RISE」がライブ初披露される運びとなった。この曲は当日デジタルリリースされたばかりであり、ファンにとって新鮮な音楽体験を提供する形となった。この奇跡的な展開に、会場の雰囲気は最高潮に達した。

メンバーの1年間の振り返りと抱負

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高橋憲太は、多くの観客の前で1周年ライブを開催できたことへの喜びを明かし、満面の笑みで感謝の意を表した。その一方で、杉浦豪はHYROXという競技への出場など、肉体派グループとしての過酷な宿命に苦笑いを浮かべながら1年の活動を振り返った。

杉浦は、活動途中に自分たちが何者なのか分からなくなるほどの激しい変化があったことを明かした。肉体派としてのプレッシャーと、アイドルとしての活動の狭間で葛藤していた様子がうかがえる。

リーダーの和田光平は、1年間で数々の壁にぶつかり、それらを乗り越えてきたと総括した。一言では表せないほど濃密な時間を過ごせたことへの感慨を述べ、この成績は全てファンのおかげだと心から感謝を示した。

グループ愛と将来への決意を表明

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和田光平は、└BHNX┘というグループを心から愛していることを改めて告白した。この1年間の活動を通じて、自身が愛するこの場所を守り続けたいという強い思いに至ったと語った。

メンバー6人は、ファンと共に2年、3年、4年、そしてその先まで前に進み続けられるグループでありたいとの決意を明らかにした。この宣言は、今後の活動への意欲の高さを示すものとなった。

今回の1周年記念公演は、過去の振り返りと将来への誓いが交錯する内容となった。ハードなトレーニングとパフォーマンスの両立という宿命を抱えながら、グループとしての絆を深めた一日となった。

新曲「RISE」の初披露は、メンバーたちの成長と挑戦の証であり、ファンとのつながりをさらに強固にする契機となった。BHNXの今後の活躍に注目が集まる。