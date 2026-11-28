数カ月前、ベルリンに出張した際、世界各地のコンセントで使える充電器のありがたみを身をもって知った。急に決まった出張だったので、荷物は必要最小限に抑えた。折りたたみ式のプラグを備えた、いつものモバイルバッテリーをかばんに放り込み、これで充電の準備は万全だと思っていた。

USBポートは4つで、合計出力は最大100W。 USB-C1とUSB-C2はどちらも、単独で使えば最大100Wで充電できる。 USB-C3は最大15W、USB-Aはメーカー公称で最大12Wだ。

複数の機器をつなぐと各ポートに出力が配分されるので、1台をできるだけ速く充電したいときは、USB-C1かUSB-C2だけを使うといい。 本体前面の1.3インチディスプレイには、コンセントの電圧や本体内部の温度、ポートごとの出力がリアルタイムで表示される。 今どれくらいの出力で充電できているかがひと目で分かる。 操作は画面下のタッチボタンをタップするか、長押しするだけだ。

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画面を直接スワイプするほど直感的ではないが、指紋がつきにくいのはいい。 使ってみると、この画面が思いのほか役に立った。 手持ちのケーブルや旅先のコンセントで、スマートフォンやノートPCを期待どおりの出力で充電できているか、その場で確かめられる。 充電器につないで出かけたのに、戻ってみたらバッテリー残量がほとんど増えていない。