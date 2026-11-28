自民党人口戦略本部（下村博文本部長）は、第３子以降に１０００万円規模の給付を行うことなどを盛り込んだ提言案をまとめ

自民党人口戦略本部（下村博文本部長）は、第３子以降に１０００万円規模の給付を行うことなどを盛り込んだ提言案をまとめた。 国の人口政策の司令塔として「人口戦略庁（仮称）」の設置なども明記した。

政府が年内に策定する「人口総合戦略」に反映させる狙いがあり、党内手続きを経て近く政府に提出する。 提言案は２７日に行われた同本部の会合で示された。 人口政策の課題を〈１〉少子化傾向の反転〈２〉社会経済の活力維持〈３〉全世代型社会保障の構築〈４〉持続可能な地域社会の構築――に整理した上で、日本の少子化は「国家の持続可能性に関わる『有事』だ」との認識を示した。 少子化対策では、第３子以降の給付拡充や大胆な減税など「あらゆる選択肢を排除せず実施すべきだ」と強調した。

Advertisement

不妊治療の回数制限の緩和や選択的週休３日制の推進、医療費や保育料負担の地域間格差の解消なども訴えた。 社会経済の活力維持では、ひきこもり状態の人を支援する法整備、個人の学習・職業訓練の履歴などを管理する「学びの口座（仮称）」の創設を提唱した。 焦点の一つとなっていた外国人の受け入れについては「無制限な受け入れは行わず、いわゆる『移民政策』とは一線を画すべきだ」とした。 全世代型社会保障に関しては、政府統計などで用いられる高齢者の「６５歳以上」の定義の見直し、定年年齢の引き上げを提案した。