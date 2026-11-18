日本ハンドボール協会は第78回選手権の出場チーム48チームを確定させたと発表した。12月8日から東京・駒沢で開幕し、シード8チームを含む組み合わせが公開される。

公益財団法人 日本ハンドボール協会 は、12月8日から東京・ 駒沢オリンピック公園 総合運動場にて開催される第78回 日本ハンドボール選手権大会 の出場チーム48チームすべてが確定したことを発表した。男女各24チームによるこの主要大会は、学生から実業団までトップレベルの戦力が一堂に会する重要な大会となる。

日本協会推薦枠とブロック代表の再分配

出場枠の構成において、全日本学生ハンドボール選手権大会の決勝に進出した男女各2チームが日本協会推薦枠として出場権を得る。具体的には、男子は中央大学と明治大学が推薦枠で出場することが確定した。

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女子戦線では大阪体育大学と筑波大学が同様の推薦枠で出場する。大阪体育大学は当初、近畿ブロック代表として出場する予定であったが、学生選手権の決勝進出により枠が移動したため、代わりに近畿ブロック予選で次の順位にあった武庫川女子大学が近畿ブロック代表として出場することになった。

男子の大阪体育大学については、近畿ブロック代表としての出場に変わりはない。この調整により、すべてのブロック代表と推薦枠が埋まり、計48チームの最終ラインアップが確定した。

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組み合わせ公開とシード制度の適用

48チームの組み合わせは11月20日午前12時に大会特設サイトで公開される。組み合わせ抽選会は11月19日に非公開で開催された後、その結果がオンライン上で一般公開される仕組みだ。

大会の進め方としては、2025-26リーグHの上位8チームがシード扱いとなり、2回戦から出場する。残り16チームは1回戦から出場することになる。各チームの初戦となる日程と開催会場については、この組み合わせ公開と同時に明らかにされる。

シード入りしている8チームはブレイヴキングス刈谷、豊田合成ブルーファルコン名古屋、ジークスター東京、レッドトルネード佐賀、大同フェニックス東海、大崎オーソル埼玉、トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城、アルバモス大阪高石の8クラブである。

全ブロック代表チームの戦力一覧

各地区のブロック代表として出場する大学およびクラブチームも確定している。北海道代表は札幌大学、東北代表はKIZUNA、関東代表は順天堂大学がそれぞれ努める。

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北信越代表は向陵クラブ、東海代表はMILLENARIO AICHI、近畿代表は武庫川女子大学と大阪体育大学の2チームが担う。中国代表は徳山クラブ、四国代表は高松大学、そして九州代表は福岡大学が出場権を握っている。

このように多様なバックグラウンドを持つ48チームが、12月8日の開幕に向けて調整を進めている。会場となる駒沢オリンピック公園総合運動場では、各地区の頂点を目指す熱戦が展開される予定だ。