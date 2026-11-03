第60回少林寺拳法全日本学生大会花様年華開催112大学1364拳士が活躍

東京日本武道館で開催された第60回少林寺拳法全日本学生大会。テーマは花様年華。112大学1364拳士が演武と立合で修練の成果を披露し、伝統と革新が見事に融合した大会となった。

第60回 少林寺拳法 全日本学生大会 である 花様年華 が1日、東京の千代田区にある 日本武道館 で盛大に開催された。10月31日に千葉県の船橋アリーナで行われた大会と合わせ、全国から112の大学、延べ1364人の拳士が集結し、その修練の成果を遺憾なく披露した。1965年に第1回が開催されて以来、今回で節目の第60回を迎えた歴史ある大会である。

全日本学生少林寺拳法連盟連の市川晴喜委員長、慶應義塾大学4年生は、今大会のテーマが花様年華であると説明した。これは花が咲き誇るように、人生で最も美しく輝く時期を表す言葉であり、学生たちの青春と情熱を象徴している。大会会長の松井完太郎会長、国際武道大学長は、人工知能の時代において、自らを賢い人などと主張する時代は終わったと述べた。AIとは決定的に異なるのは、限りある命をこの体で切実に生きることであり、この仲間とこの体でこの瞬間を生きることは二度とないとメッセージを送った。自他共楽の教えを未来の後輩たちにつないでほしいと願った。

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剛法柔法の技術と礼儀の厳格な採点

演武では、資格に応じた剛法と柔法の技術が競い合わされた。剛法には突きや蹴りが含まれ、柔法には抜きや逆技、投げ、固めが含まれる。立合評価法では、防具を着用しての自由攻防である剛法が行われた。乱捕りは安全に考慮して進化させ、技だけでなく礼儀やマナーも厳しく採点される。この厳格な審査により、少林寺拳法の精神が体現されている。

アトラクションとして東西対抗のOB戦も行われ、主審を務めた近畿大学の平井康道監督は、拳禅一如の精神で戦うのが少林寺拳法であると語った。学生のみなさんに礼儀正しく聡明で強い拳士になってほしいと力を込めた。少林寺拳法連盟の宗昴馬会長は、今日の大会の成果に一喜一憂するのではなく、自分と仲間を信じ、大会に出場している全員を信じて未来に向けてチャレンジしてほしいと学生連盟のさらなる発展に期待した。多くの関係者の熱い視線の中で、学生たちはそれぞれの舞台で精一杯の演技を繰り広げた。

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伝統と革新が融合する未来へのメッセージ

今回の大会では、伝統的な少林寺拳法の技術が現代の学生たちによって受け継がれている様子が伺える。立合評価法における安全配慮の進化は、スポーツとしての進化を示しており、礼儀やマナーを重視する点は、人間育成の場としての役割も果たしている。観客や関係者からは、学生たちの熱意と技術の高さに拍手が送られ、大会は成功裡に終了した。

市川委員長が述べた花様年華というテーマは、学生たちの今この瞬間の輝きを表している。松井会長が指摘したように、AI時代において人間の生きる意味を見つめ直す機会となった。宗会長が期待する通り、学生たちが自分自身を信じ、仲間を信じて未来へ向かってチャレンジしていく姿が、少林寺拳法のさらなる発展をもたらすだろう。今回の大会で得られた経験と教訓は、学生たちにとって宝物となるはずだ。

112大学、1364拳士という大規模な参加者数は、少林寺拳法の popularity を裏付けている。日本武道館という象徴的な会場で開催されたことも、大会の重要性を示している。今大会が次世代の拳士たちにとってどのような影響を与えるかは未知数だが、伝統を大切にしつつも現代に合わせて進化していく姿勢が、少林寺拳法の長寿を支えている要因であると言える。学生たちの活躍が、今後どのように実結するのか注目される。