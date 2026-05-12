第6話: 鮨アカデミー生活で年齢問わず学べる鮨選びの技法

このドラマでは、待山みなとの鮨アカデミー生活から学ぶ鮨選びの技法を紹介しています。鮨選びの技法の習得に関しては、年齢を問わないことができることが描かれています。一方で、物語は、みなとと鮨アカデミーで学んでいる大江戸のessonも進んでいきます。

俳優の永作博美が主演を務める、 TBS 系火曜 ドラマ 『時すでにおスシ!? 』（毎週火曜 後10：00）の第6話が、12日に放送された。 以下、ネタバレを含みます。 同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援 ドラマ 。

夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す‘鮨アカデミー’に入学することから物語が動き出す。 第6話では、みなと（永作）と大江戸（松山ケンイチ）が2人で森（山時聡真）の実家を訪れたことで、セザール（Jua）たちから‘2人はいい感じ’と冷やかされ、大江戸を少し意識してしまうみなとの姿が描かれた。 そんな中、大江戸クラスの授業は後半戦に突入。 イカの握りに悪戦苦闘するみなとのもとに、新幹線の運転士研修中だった渚（中沢元紀）が体調を崩し、病院に運ばれていた。

次第に、自身の母の“期待”が‘呪い’のように感じられて、親子の関係に亀裂が走った。 しかし、鮨アカデミーでの体験授業や、自分の知らない母の一面に触れたことで、渚の心境にも変化が生まれた。 終盤では、仲直りのケーキを囲みながら、親子水入らずの穏やかで温かな時間を過ごす様子が描かれた。 放送後には、親子のリアルな距離感に共感する声が相次いだ





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