第6話のあらすじと場面カットが公開。浪漫×料理大作戦家？

俳優の木南晴夏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』第6話のあらすじや場面カットが14日に公開。恋に落ちる本作では、モラハラ夫からの仕打ちを受けた主婦が、奇跡の出会いで新たな生活を歩み出す。女優の木南晴夏はドラマで料理を作ったりすることも。

俳優の木南晴夏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）の第6話が14日に放送を迎える中、あらすじと場面カットが公開された。 本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、 モラハラ夫 からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた‘ある秘密を抱えた’ イタリアン のシェフ（ 高杉真宙 ）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく‘恋愛’×‘料理’の大人のファンタジック・ラブストーリー。

慧（高杉真宙）のレシピノートで未完成だった料理『夏のポルペッテ’。 そのレシピを完成させた夜、キッチンから慧が消えた――。 それと同時に、星見台総合病院の一室では、藤子（瀧本美織）のそばで昏睡（こんすい）状態だった慧が意識を取り戻していた。 キッチンで1人きりレシピノートを抱きしめ、朝を迎えたあゆみ（木南晴夏）。

一方、慧は病室で診察を受けていた。 目に見守っていた藤子が‘私が誰だか分かる？ ’と問うと、かすれた声で‘…藤子’と答える。 久しぶりに聞いたその声に、藤子は慧にすがりついて泣きじゃくる。

医師によると、慧の退院まで少なくとも2、3カ月を要するが、後遺症などの問題がなければそのうちリハビリもし始められる。

‘一緒に頑張ろうね’という藤子の言葉に、慧は彼女の手をかすかに握り返す。 そんな2人のやり取りを、林太郎（安井順平）は病室の隅から見ていた。 家族と向き合っていこうとするあゆみとキッチンでの記憶を完全に失った慧





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