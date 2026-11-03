第39回東京国際映画祭で呉美保監督が黒澤明賞受賞

呉美保監督が第39回東京国際映画祭で黒澤明賞を受賞。山田洋次選考委員長から絶賛され、大林宣彦監督の教えや田中拓人さんの記憶に言及し、映画への感謝を述べる。

第39回 東京国際映画祭 の 黒澤明賞 授賞式が3日、東京・帝国ホテルで開催された。この栄誉ある賞は、日本の映画界を代表する重鎮の監督である 呉美保 氏と、イランの モハマド・ラスロフ 氏に贈られた。 呉美保 監督は49歳、モハマド・拉斯ロフ監督は53歳である。

呉美保監督は受賞会見で、雲の上のような偉大なる大巨匠の名を冠した賞を授与されたことを「身に余る光栄」と表現した。氏自身の背筋が伸びるよう、謙虚な姿勢でこの栄誉を受け止めていると語った。氏は、自身の作品を見出し、映画監督としての活動を肯定してくれたことに対し、心からの感謝の念を示した。

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大林宣彦監督との思い出と黒澤明の教え

呉美保監督の映画製作への道のりは、大阪芸大卒業後、大林宣彦監督の事務所に入り、スクリプターとしてキャリアをスタートさせたことに端を発する。20年に亡くなった大林宣彦監督の下で修業を積み、06年に「酒井家のしあわせ」で長編映画監督デビューを果たした。氏は、大林監督から「映画とはなんぞや」と毎日問われながら、朝日を見ながら感謝する姿を見て、細かく感謝して作品を作ることの重要性を学んだと振り返る。

大林監督からは、黒澤明監督のエピソードも数多く聞かされたという。大林監督は、自らが50歳の時、80歳だった黒澤監督から「これから君たちが映画を守り続け、400年先に残る映画を作って欲しい」と言われたと伝える。呉美保監督は今年末で50歳となるが、黒澤監督や大林監督ら、自身の映画人生を支えてきた先人たちから背中を押されたような感覚を覚えていると語った。

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音楽家田中拓人氏の喪失と映画への決意

呉美保監督にとって、受賞の知らせが届いた8月3日は、長年共に仕事をしてきた田中拓人氏が脳出血で亡くなった2日後であった。田中拓人氏は作編曲家、ピアニスト、音楽プロデューサーとして、多くの映画の音楽を手がけてきた。呉監督は、田中さんの音楽がなければ作れない映画もあったとし、片腕をもがれたような喪失感を打ち明けた。

しかし、氏はこの悲しみを力に変え、田中さんから「まだまだ続けてよ」と言われたような気分だと語る。お守りのように想いを馳せながら、映画製作に励んでいく決意を固めた。これは、失われたパートナーへの追悼であり、同時に映画への新しいコミットメントを示す言葉でもあった。

山田洋次選考委員長からの絶賛と作品評価

選考委員の一人である山田洋次監督（95歳）は、呉美保監督を選んだ理由として、人間を正確で独特の優しい視線で描く姿勢を挙げた。山田監督は、25年に公開される監督作「ふつうの子ども」を「魔法のような映画」と称賛。子どもの心をのぞき込むような視点を持っており、なぜそのような表現が可能なのかと驚きを隠さなかった。

山田監督は、この作品が女性監督によって作られたのではないかと思わせるほどの繊細さがあると評価した。カメラの横に優しい呉美保監督がいるからこそ、少年や少女が自然に演技できるのだと指摘。むさ苦しい男性監督では撮りえない、他の人には不可能な映画であると高評価した。このような具体的な評価が、氏の受賞を決定づけたと見られる。