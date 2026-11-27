プレスリリース 第22期株主優待制度に関するお知らせ

株主優待割引では、食品や化粧品をはじめとする当社商品を特別価格でご購入いただけます。 第22期の株主優待では、通常購入時よりもお求めやすくした「株主さま限定セット」をはじめとし、本年発売の新商品など多くの対象商品をご用意しています。

部分用注入型※3美容液「CONC リンクルインジェクション」と全顔用美容液このほかにも、多数の商品をご用意しております。 詳細につきましては、内容を決定次第、当社ホームページにてご案内いたします。 また、割引クーポン券および株主様ご優待専用カタログは2027年3月に郵送予定の「第22期定時株主総会招集ご通知」に同封いたします。2005年に世界で初めて微細藻類ユーグレナ（和名：ミドリムシ）の食用屋外大量培養技術の確立に成功。

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「人と地球を健康にする」というパーパスのもと、事業成長が社会課題の縮小につながるという「Sustainability First（サステナビリティ・ファースト）」体現に向け、基本戦略として位置付けているバイオマスの5F（Food, Fine Chemical, Feed, Fertilizer, Fuel）に沿った形で、ヘルスケア事業、バイオ燃料事業、アグリ事業等を推進。2014年より、バングラデシュの子どもたちに豊富な栄養素を持つユーグレナクッキーを届ける「ユーグレナGENKIプログラム」を継続的に実施している。