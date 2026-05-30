第2次森保ジャパンで3年半の空白を経て、吉田麻也が特別招集 壮行試合で「背中で引っ張る」

第2次森保ジャパンの3年半にわたり代表から遠ざかっていた吉田麻也が、W杯メンバー発表後に森保一監督からの特別なオファーで壮行試合に招集された。過去のレジェンドにも例えない異例の措置で、吉田は「引退ではなく、ひと区切り」と述べ、日本代表への変わらぬ思いと、若手への背中を見せる姿勢を示した。森保監督は起用法について「前半10分程度」と明かし、日本サッカー界が過去の功労者に敬意を示す文化醸成への期待も語った。

第2次森保ジャパンの3年半、前回カタールW杯で主将を担った 吉田麻也 には、招集レターが届くことはなかった。 先代の長谷部誠（現 日本代表 コーチ）のように、代表引退を表明していたわけではない。

全ての試合を追い続け、準備は欠かさなかったが、森保監督の選考にかかることはなかった。 ところがW杯メンバー発表後、「これまでの功績と貢献に敬意を表したい」という意向を持つ森保監督からの電話で、壮行試合限定招集でのオファーをもらった。

「監督とはカタール以降ほとんど接触していなかったので、急に電話がかかってそういうふうに言われたのは嬉しかった」。 異例の依頼に感じたのはこれまでの無念ではなく、喜びの感情だった。

「森保さんと、日本サッカー界からの気持ちを自分が恐縮ながら受け止めるということと、W杯で勝つ確率を上げるために自分が持っているものをチームに注入するために来た。 この1週間、それを目的に取り組んできた」。3年半の空白期間を経ても、日本代表への思いは尽きることはなかった。

「やっぱり代表から離れたら本当に中のことって全然わからなかったので、想像でしかなかったし、試合を見てキャッチアップして、自分が入ったことをイメージしながらやってきたけど、そこには限界があるなと感じた。 実際に入ってみて全然違うこともたくさんあった。 ただやっぱり離れてこそ、失ってこそ、気づくものがある。 恋愛じゃないですけど（笑）。

それを本当にひしひしと感じて、いかに自分が恵まれていたかというのを30代後半になって気づかせてもらえたのは、サッカーだけじゃなく自分の人生においてもすごく役に立つんじゃないかと思います」。 若手選手からも尊敬の眼差しを浴びる吉田。 森保ジャパンでともに戦うMF伊東純也は「彼が一緒に代表にいた時から、一緒にやっていた時から見せてくれた背中を僕は見てきて、それこそ僕がリーダーになりたいと発したのも彼の背中を見てきたからこそだった。 そういう偉大な先輩がいるのはすごく心強い。

準備のところから、（練習後に）スプリントをしている姿とか、そういうところを若い選手が見ていると思う。 彼はいま、言葉で喋ってというよりも背中で引っ張ってくれている。 自分自身も本当に嬉しいし、貴重な時間にしたいと思っています」と、吉田のプロフェッショナルな振る舞いがチームに与える影響を語った。 森保監督はアイスランド戦前日会見で、吉田の起用法について「前半の10分ぐらいかと思うが、プレーしてもらって、そこから彼を送り出したいと思っている」と明かした。

過去のレジェンドたちにも例がない異例の試み。 吉田には招集当初からその意向が伝えられていたという。

「今までこういう選手がいなかったので、自分自身がやっていいのかという葛藤もあったけど、長い目で見て日本のサッカーが……。 例えばイングランドでは100試合出たような選手に対して『サー』（ナイトの爵位）や『OBE』（大英帝国勲章）などの称号がもらえるし、まだまだ国から表彰されるレベルではないかもしれないけど、まずは協会がしっかりと日本のために戦ってきた選手に対して敬意を示してくれるというのは、僕だけでなくこれからこういう実績を積んできた選手のためにもなると思うし、それが一つの文化や伝統となって日本サッカーでつながっていければと思う。

できる限り盛大にやってもらって（笑）、次からずっとみんな盛大にやってもらえるようになればいいのかなという考えに途中で変わって行きました」。 他国代表では「引退セレモニー」と銘打って同様の起用がなされ、スタンディングオベーションの機会を作るという例が多数挙げられる。 それでも吉田は「引退ではなく、僕にとってのひと区切り。 ひと区切りということにしておいてください」と決して幕を閉じるつもりはない。

日本代表は目指し続けるものという生き様を貫き、その溢れんばかりの気迫を10分間にぶつけるつもりだ





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吉田麻也 森保一監督 日本代表 W杯壮行試合 レジェンド敬意

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