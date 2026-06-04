第118作目の朝ドラ「ほんのモキチ」、ヒロインに河合優実、脚本は宮藤官九郎氏

NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の制作発表と主演会見を行い、タイトルは「ほんのモキチ」と発表しました。ヒロインは女優・河合優実（25）が務め、脚本はヒットメーカー・宮藤官九郎氏が手掛けます。

NHKは4日、2028年度前期の 連続テレビ小説 （第118作）の制作発表と主演会見を行いました。 タイトルは「ほんのモキチ」で、ヒロインは女優・ 河合優実 （25）が務めると発表されました。

河合は24年放送のTBSドラマ「不適切にもほどがある！ 」で大ブレークし、映画「あんのこと」で第48回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞するなど、実力派俳優として目覚ましい成長を遂げています。 第118作目の連続テレビ小説は歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした朝ドラ史上「最も不仲な夫婦」の物語を描きます。 脚本はヒットメーカー・宮藤官九郎氏が手掛け、宮藤氏は「あまちゃん」以来15年ぶりの朝ドラ執筆となりました。

チーフ・プロデューサーは連続テレビ小説「らんまん」などで知られる板垣麻衣子氏で、映画「由宇子の天秤」や「少女は卒業しない」などで高い演技力が評価され、2024年には映画「あんのこと」で主演を務めました。 同作では虐待や貧困に苦しむ主人公を繊細かつ迫真の演技で表現し、多くの観客や映画関係者の心を打ち、ブルーリボン賞主演女優賞やキネマ旬報ベスト・テン主演女優賞など主要映画賞を相次いで受賞し、若手ながら日本映画界を代表する俳優として名を連ねています





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連続テレビ小説 朝ドラ 河合優実 宮藤官九郎 斎藤茂吉 輝子

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