第105回関東学生対校選手権の出場登録選手が発表：箱根駅伝の覇者たちがトラックで激突する

関東学生陸上競技連盟が発表した関東インカレの出場選手について詳報。男子5000メートルでの注目対決や、駅伝強豪校が2部に属する独自の制度、大会の長い歴史について深掘りします。

関東学生 陸上競技 連盟（関東学連）は１３日、 陸上競技 界における学生たちの最高峰の舞台の一つである関東学生対校選手権、通称「 関東インカレ 」の出場登録選手を正式に発表した。 本大会は来る２１日から２４日にかけて、栃木県にあるカンセキスタジアムとちぎにて開催される。

この大会は、単なる個人の記録更新を目的としたレースではなく、大学の威信をかけた対校戦という形式をとっており、学生ランナーたちにとって、冬の風物詩である箱根駅伝に匹敵する、あるいはそれ以上の緊張感と価値を持つビッグイベントとして位置づけられている。 特に注目が集まっているのが、男子１部の５０００メートル種目である。 ここには、４月に先行して開催されたハーフマラソンにおいて、驚異的な強さで大会４連覇という金字塔を打ち立てた山梨学院大学のブライアン・キピエゴ（４年）が出場する。

また、２月に開催された東京マラソンで、２０２８年ロス五輪のマラソン日本代表選考会であるＭＧＣ（２０２７年１０月３日、名古屋開催予定）への出場権を勝ち取った、同じく山梨学院大学の工藤慎作（４年）の姿もある。 昨年の大会では、ハーフマラソンという長距離のロードレースにおいて、キピエゴが優勝し、工藤が２位という結果に終わったが、今年は舞台をトラックに移し、５０００メートルというスピードと持久力が激しくぶつかり合う種目で、改めてどちらが最強かを決める究極の勝負に挑むことになる。

さらに、この種目には早稲田大学の鈴木琉胤（２年）、中央大学の岡田開成（３年）、城西大学の柴田侑（４年）、東洋大学の松井海斗（３年）といった、若手からベテランまで実力派の選手がずらりと顔を揃えており、学生長距離界の現状を占う極めてレベルの高いレースになることは間違いない。 一方で、男子２部の５０００メートルも、実力的には１部に引けを取らない豪華なメンバーが集結している。

今年１月の第１０２回箱根駅伝において、３年連続９度目という圧倒的な強さで優勝を飾った青山学院大学からは、折田壮太（３年）、小河原陽琉（３年）、そして期待の１年生である古川陽樹が出場登録された。 また、箱根駅伝で２位に食い込んだ国学院大学のエース、野中恒亨（４年）や、帝京大学の絶対的なエースである楠岡由浩（４年）、さらには東京国際大学のアモス・ベット（４年）といった、日本トップレベルの走力を誇る選手たちがこの２部の舞台に集結する。

このように、２部であっても箱根駅伝の主役たちが揃っているため、レースの内容は１部と同等、あるいはそれ以上の激戦となることが予想される。 女子の種目においても新たな動きがある。 今年から女子の長距離および駅伝チームを正式に創設した青山学院大学から、１年生の芦田和佳が出場登録された。 名門として知られる青山学院大学が女子長距離分野へ本格的に乗り出したことは、今後の学生陸上界の勢力図を大きく塗り替える可能性を秘めており、芦田がどのような走りを見せるのか、そのデビュー戦とも言える舞台に多くの視線が集まっている。

関東インカレという大会の歴史を紐解くと、その伝統の深さに驚かされる。 第１回大会が行われたのは１９１９年のことであり、今年で第１０５回という記念すべき回を迎える。 これは、日本で最も有名な大学駅伝である箱根駅伝（１９２０年開始）よりもさらに歴史が古く、まさに日本の大学陸上競技の原点とも言える大会である。 例年５月に開催されるこの大会では、各大学の各種目に最大３人までが出場でき、順位に応じて得点が付与されるシステムを採用している。

具体的には、１位に８点、２位に７点という形で８位までの選手にポイントが与えられ、大学ごとの総得点を競う対校戦形式となっている。 男子の区分については、総合力に基づいて１部（１６校）、２部、そして大学院生を中心とした３部に分けられている。１部の下位２校と２部の上位２校が翌年の所属を入れ替わる昇降格制度が導入されており、これが大学側の戦略的な選手登録に影響を与えている。 ここで興味深いのが、男子１部と２部の実力差に関する点である。 関東インカレの区分は、長距離種目だけでなく、短距離やフィールド種目を含めた大学全体の総合力で決定される。

そのため、箱根駅伝などの長距離種目に特化して強化している青山学院大学、国学院大学、駒澤大学といった駅伝強豪校は、総合得点では不利になりやすく、結果として２部に属していることが多い。 しかし、長距離種目単体で見れば、１部と２部の選手の走力に実質的な差はほとんどなく、むしろ２部の方が駅伝の主役たちが揃っているという逆転現象が起きている。 まさに、形式上の区分を超えた真の実力争いが繰り広げられるのが、この大会の最大の魅力と言えるだろう。

また、近年の気候変動に伴う猛暑への対策として、男子ハーフマラソン種目は今年から４月に先行して開催されることとなった。 この先行開催されたハーフマラソンでは、１部でキピエゴが圧巻の４連覇を達成し、その絶対的な強さを改めて証明した。 また２部では、創価大学の山口翔輝（３年）が優勝し、自身の能力を存分に発揮した。 このように、ロードからトラックへと舞台が変わる中で、選手たちはそれぞれの戦略を練り、最高のコンディションで栃木の地へと集結する。

学生たちにとって、この大会での結果は、その後の日本選手権や全日本大学選手権へと続く重要なステップとなる。 若き才能たちがぶつかり合う、情熱に満ちた４日間の戦いが今から待ち望まれる





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